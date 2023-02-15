Республиканской библиотеке детства и юношества 104 года

«Гайдаровка» открылась в Ижевске 104 года назад Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Многие жители Ижевска с раннего детства приходили сюда за книгами, заданными в школе, или чтобы просто найти что-нибудь интересное почитать. Впервые библиотека детства и юношества открыла двери своим читателям 104 года назад. «Комсомолка» рассказывает о прошлом и настоящем одной из старейших библиотек города.

15 февраля 1919 года в Ижевске открылась детская библиотека-читальня. Ее основали на базе детского клуба из книг, брошенных буржуазией. Первое здание библиотеки находилось в доме 119 по улице Красной. Тогда она состояла из двух разделов: школьный и дошкольный. В те годы в библиотеке работало всего три человека, а ее фонд составлял 800 экземпляров.

Позже, с 1925 года, библиотека переехала на улицу Пастухова, 21. В ней появились добровольцы-книгоноши, которые помогали сотрудникам библиотеки. Они занимались с учениками, помогали детям учиться читать, общались с ними о прочитанных книгах, а также оформляли стенгазеты.

В 1939 году библиотека получает статус Центральной библиотеки Ижевска. В годы Великой Отечественной войны в ней проводились литературные вечера, лекции и доклады об обстановке на фронте.

Даже в это тяжелое время выпускались детские книги и журналы. Дети читали «Мурзилку», «Юного натуралиста» и «Пионер». К слову, эти журналы до сих пор издаются и пользуются спросом у современных детей.

В 1953 году библиотека переехала в дом на улице Пушкинской, где находится и сейчас. Это здание с башней строилось специально для библиотеки. В 50-е годы библиотека получила статус Республиканской.

25 июля 1960 года любимой многими жителями Ижевска библиотеке присвоили имя Аркадия Петровича Гайдара. В фондах библиотеки собираются произведения писателя на разных языках, а также уникальные материалы о его жизни. В 1984 году открывается музей Гайдара, который, к сожалению, не сохранился до наших дней.

В 70-е годы в библиотеке появляется отдел искусств и кружок «Школа красоты», где дети изучали музыку, живопись, архитектуру. На занятия туда часто приглашались известные художники и музыканты.

В наши дни «Гайдаровка» – это место для детей и взрослых. В ней ежегодно проводится более 300 разных мероприятий и конкурсов, в том числе и онлайн. Работают и кружки, к примеру, для дошкольников есть клуб творческого развития «Ладушки». Ученики начальной школы могут посещать с родителями семейные часы выразительного чтения «Сказки мягкого дивана». Подростки могут заниматься в онлайн-школе «Мама, я блогер!» или посещать литературные вечера, а жители Ижевска старше 55 могут посещать кружок «Просто о сложном: ваш мобильный телефон», где их научат цифровой грамотности.

В фонде Республиканской библиотеки детства и юношества насчитывается более 130 тысяч экземпляров книг, журналов, документов и различных электронных изданий. Раньше дети увлеченно читали жизненные истории о героях Аркадия Гайдара, приключения с верными друзьями Владислава Крапивина, фантастические истории о приключениях девочки Алисы из второй половины 21 века Кира Булычева и добрые сказки Александра Волкова.

Современные дети и подростки все больше читают сказочные истории о Гарри Поттере Джоан Роулинг, приключения детей-волшебников Дмитрия Емца, мрачные истории Нила Геймана. Ребята постарше предпочитают классическую литературу: повести и рассказы Ивана Тургенева, романы Михаила Булгакова, стихи Александра Пушкина и Владимира Маяковского. Интерес к печатной книге с ее шуршащими страницами и запахом типографской краски не иссякает.

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