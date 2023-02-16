Главные новости Ижевска на утро 16 февраля: ДТП с тремя автомобилями и обязательная установка пожарных извещателей

Пусть этот день начнется с хороших новостей Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 16 февраля, четверг. Конец недели все ближе. Пора готовиться к активным выходным! А пока вы просыпаетесь и строите планы, мы расскажем о самых важных новостях за последние сутки.

Женщина пострадала в ДТП с тремя автомобилями в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

14 февраля, примерно в 15:30 напротив дома №16 на улице Союзная в Ижевске произошло ДТП. 41-летняя женщина за рулем «Тойоты» не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в «Ладу Xray», а после ее автомобиль столкнулся с «Опель Астра». Водитель «Тойоты» получила травмы. Подробности читайте в нашем материале.

С 1 марта пожарные извещатели станут обязательными к установке в домах и квартирах

Фото: fireman.club

В России с 1 марта вступят в силу новые противопожарные правила.Теперь в частных и многоквартирных домах будет обязательна установка пожарных извещателей. Нарушение данного законодательства может повлечь за собой последствия в виде штрафа до 400 тысяч рублей и административной ответственности по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Подробности читайте здесь.

В Удмуртии разыскивают родственников погибшего в 1942 году красноармейца

Фото: Поисковое движение России ВКонтакте

В Удмуртии разыскивают родственников погибшего в 1942 году Зуева Петра Гавриловича. Мужчина родился в 1905 году в Удмуртской АССР Каракулинского района Новопоселеновский с/с пос. Желанный. Был убит 25 августа 1942 года. Его тело обнаружили в Ульяновском районе Калужской области. Подробности в нашем материале.

Мошенники убедили пенсионерку из Ижевска продать квартиру

Пенсионерка продала квартиру Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Неизвестный позвонил 72-летней женщине и сказал, что на ее имя оформили кредит на 200 тысяч рублей. Для того чтобы отменить его, ижевчанке нужно было оформить «встречный кредит». Пенсионерка объяснила, что размер ее пенсии не позволит ей взять кредит на такую сумму. После этого ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и убедил в том, что ей нужно продать квартиру. Подробности читайте в нашем материале.

Мужчина из Сарапула из-за ревности убил своего друга

Сейчас мужчина заключен под стражу Фото: Амир Закиров

В Сарапуле по обвинению в убийстве арестовали 30-летнего местного жителя. 11 февраля мужчина пришел в гости к другу. Товарищи выпили, а затем поссорились. Причиной стала ревность к сожительнице хозяина квартиры. Сарапульчанин несколько раз ударил друга по голове. В результате тот скончался на месте. Подробности в нашем материале.

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