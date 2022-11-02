Главные новости Ижевска на утро 2 ноября: новый глава управления МЧС Удмуртии и ДТП по вине пьяного водителя

Расскажем, чем запомнился первый день ноября. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют пасмурную погоду и осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха +2…+3 °С. Ветер северо-восточный 3-7 м/с.

Новый глава управления МЧС Удмуртии

Пряженцев Сергей Борисович. Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

На пост начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии назначили полковника внутренней службы Пряженцева Сергея Борисовича.

8-летняя Диана из Ижевска уже больше полугода борется с онкологией

Врачи сообщили, что у Дианы мегакариобластный лейкоз

Страшный диагноз перевернул жизнь не только 8-летней Дианы, но и всей ее семьи. В начале мая 2022 года ее мама Ирина обнаружила у младшей дочери непонятную сыпь и обратилась в больницу. После обследования врачи сообщили, что у Дианы мегакариобластный лейкоз. Лечение очень сложное, тяжелое, происходит в несколько этапов с обязательной трансплантацией костного мозга.

Жительница Глазова подожгла свою бабушку

Женщина жила со своей родственницей, которая из-за проблем со здоровьем не могла самостоятельно ходить. 31 октября подозреваемая из личной неприязни облила свою бабушку легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Ижевске

В Ижевске произошло ДТП с пятью пострадавшими. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

31 октября на 20 км автодороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района произошло ДТП.

Пьяная 42-летняя женщина за рулем «Лада XRAY» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставила преимущества в движении другим машинам. После этого она врезалась во встречный «ВАЗ-21099» под управлением 18-летнего молодого человека.

282 единицы техники выйдут на уборку улиц Ижевска этой зимой

Подрядчики Ижевска уже полностью готовы к этой зиме. Планируется усилить круглосуточное дежурство. Это сделают для того, чтобы улучшить качество уборки города.

Мужчина убил сына своей жены на глазах у ее внука в Удмуртии

15 января этого года осужденный выпивал вместе с сыном своей супруги. Через некоторое время они поссорились и тогда мужчина схватился за нож, и несколько раз ударил собутыльника. От полученных ран он скончался на месте. Все это происходило на глазах у несовершеннолетнего сына убитого мужчины.

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