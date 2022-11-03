Главные новости Ижевска на утро 3 ноября 2022 года: срочный призыв и дополнительные меры поддержки в Удмуртии

Пусть снег добавит уюта Фото: архив редакции «КП» – Ижевск
Доброе утро, Ижевск. Сегодня 3 ноября, четверг. Синоптики обещают снег с дождем и до +1 градуса тепла.
Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.
Молодых людей не будут отправлять в зону СВО Фото: архив редакции «КП» – Ижевск
В Удмуртии в рамках осеннего призыва на срочную службу планируется привлечь около 1300 мужчин. Военный призыв продлится с 1 ноября по 15 декабря. Под критерии подходят юноши в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не проходили срочную службу.
Семьи бойцов освободят от начисления пени на услуги ЖКХ
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии ввели дополнительные меры поддержки для участников СВО, мобилизованных и их семей. Власти обещают помочь с организацией профессионального обучения и в поиске работы, а также посодействовать безработным членам семей, в том числе единовременные финансовые выплаты на открытие собственного дела. Кроме этого, им обещают содействовать в оформлении соцвыплат и освободить от начисления пени на услуги ЖКХ и капремонт. Подробнее в нашем материале.
Фото: Надежда Старкова в «ВКонтакте» @id8710418
2 ноября ушла из жизни экс-декан исторического факультета, бывший директор Института истории и социологии УдГУ, почетный работник высшего профессионального образования России Надежда Старкова. Как сообщают ее коллеги, женщина скончалась после продолжительной болезни.
Часть работ завершить к 1 ноября не успели
Фото: Мария Бакланова
Сроки ремонта тротуаров и проезжих частей Ижевска, назначенные на конец октября, истекли. «Комсомолка» побывала на объектах и узнала, что уже реализовано, а что еще только предстоит закончить. Подробнее в нашем материале.
Молодой человек ранил двух сотрудников полиции
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске суд продлил арест 25-летнему местному жителю на 1 месяц. Он обвиняется в покушении на жизнь двух полицейских и нападении на здание ведомства. Ранее суд заключил его под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается. Подробности этого дела читайте тут.
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