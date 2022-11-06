Лишний вес у животных: мило или опасно?

Ожирение – распространенная проблема у животных Фото: Рамиль ГАЛИ

Популярные интернет-ролики с жирненькими котиками и собачками, которые так забавно переваливаются с лапки на лапку, никогда не теряли популярности. Но не все задумываются, что на самом деле это не «ми-ми-ми», а серьезная проблема, с которой владельцам животных следует бороться. Ведьожирение сказывается на здоровье питомца самым пагубным образом.

О том, что делать с лишним весом у кошек и собак в эфире программы «Ветеринарный факультет» на радио «Адам» (104,5 FM, 12+) рассказал ветеринарный врач, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УдГАУ, Вячеслав Милаев.

Почему питомец толстеет

Как пояснил эксперт, причины ожирения у животных обычно бывают такими же, как у людей. Чаще всего это нарушение баланса между энергией, которую организм получает из съеденной пищей, и имеющимися энергозатратами.

Некоорые породы склонны к набору лишнего веса Фото: Антон ПИКУС

«Малоподвижный образ жизни – это самая основная причина набора лишнего веса. Конечно, на это могут оказывать влияние возраст и гормоны, но их стоит причислять к располагающим факторам», – говорит Вячеслав Милаев.

Среди этих факторов:

- стерилизация, которая приводит к изменению гормонального фона, а следовательно – обмена веществ;

- нарушение работы щитовидной железы;

- особенности породы;

- сахарный диабет (хотя он наоборот может стать следствием ожирения).

Лакомствам со стола – твердое «нет»

Ветеринары не устают твердить: еда с нашего стола не подходит домашним животным, даже если они ее упорно выпрашивают. Если постоянно баловать питомца печеньем или сыром, то животное обязательно рано или поздно наберет вес.

За весом питомца нудно следить Фото: Александр ГЛУЗ

Если же вы никак не можете отказать этим умоляющим глазкам «самого голодного в мире кота», то хотя бы ограничивайте количество лакомств и следите за их калорийностью. Сопоставляйте энергетическую ценность пищи, которую вы дали со стола с энергетической ценностью привычного для животного корма.

Каким породам может понадобиться диета

«Порода – немаловажный фактор риска возникновения проблем с лишним весом у животных. Чаще всего от ожирения страдают брахицефалы, т. е. животные с короткой мордочкой», – объясняет Вячеслав Милаев.

А вообще среди собак с группе риска не только боксеры, бульдоги и мопсы, но и лабрадоры, а также таксы.

Часто может понадобиться диета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из кошек чаще всего подвержены ожирению шотландские, британские, персидские, мейн-куны, сфинксы и экзоты.

Чтобы питомец оставался стройным и активным

Ветеринар советует соблюдать несколько простых правил:

- Верно рассчитывайте рацион животного: он должен учитывать особенности породы, возраст и массу тела.

- Следите за тем, чтобы ваше животное регулярно получало физические нагрузки: играйте с ним, дрессируйте, как следует выгуливайте собак. Однако вводить систему тренировок следует постепенно, не давай сразу большой нагрузки, иначе также могут возникнуть проблемы со здоровьем.

- Приучите животное к режиму кормления, активности и покоя. И не слишком балуйте лакомствами – кусочничать плохо не только для людей, но и для домашних питомцев.

А вот к чему точно не прибегают в области борьбы с лишним весом у животных, так это к липосакции. Во время операций ветеринар может откачивать некоторое количество подкожного жира, но это делается, чтобы швы лучше заживали, а никак не с целью похудения.

«Подобные операции животным ни к чему. Я убежден, что в этой процедуре нет в принципе ничего здорового. Ведь когда человек избавляется подобным образом от лишнего жира, он, по сути, не тратит отложенную энергию, не начинает питаться более правильно. А это значит, что возможные заболевания, тот же сахарный диабет, никуда не делись», – отметил Вячеслав Милаев.

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