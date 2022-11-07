Последние новости Ижевска на утро 7 ноября: 40 дней после стрельбы в школе № 88 и погибшие на Украине

Осенний Ижевск Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 ноября, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность и без дождей.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедших выходных.

Погибшие на Украине

Удмуртия скорбит Фото: Архив КП

На территории Украины в ходе специальной военной операции погибли несколько жителей Удмуртии – сержант Александр Зосимов, Ефрейтор Александр Горковенко, старший сержант Сергей Марьин, младший сержант Виталий Бурдов, а также рядовой Кирилл Силейкин.

40 дней со стрельбы в школе № 88

40 дней прошло с момента трагедии в школе №88 Ижевска Фото: Мария Бакланова

Со дня страшной трагедии в школе № 88 Ижевска минуло сорок дней. 26 сентября 34-летний мужчина вошел в школу и открыл стрельбу по беззащитным взрослым и детям. Погибли 17 человек, среди них 11 детей.

Булат Салахов, отец двух учениц школы №88, рассказал «Комсомолке» о том, как помогали раненым школьникам и обо всем пережитом ужасе.

Тем временем, еще один ученик школы № 88, получивший ранений в результате стрельбы 26 сентября, вернулся на этой неделе из московской клиники домой.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября

Узнайте, что приготовила для вас следующая неделя Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на следующую неделю ноября для всех знаков зодиака.

Покупки к Новому году

Фото: Алина Гужавина

Чуть меньше двух месяцев осталось до Нового года, и на полках магазинов постепенно начинает появляться праздничный ассортимент.

«Комсомолка» посетила несколько известных торговых точек и узнала, что для новогоднего оформления можно купить уже сегодня и дорого ли сейчас украсить квартиру.

Проверка систем оповещения

В Ижевске проверят систему оповещения Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

9 ноября в Удмуртии и в Ижевске пройдет ежегодная тренировка по гражданской обороне. Будут включаться сирены. Не паникуйте!

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