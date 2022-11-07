Последние новости Ижевска на утро 7 ноября: 40 дней после стрельбы в школе № 88 и погибшие на Украине

Осенний Ижевск
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 ноября, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность и без дождей.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедших выходных.
Удмуртия скорбит
Фото: Архив КП
На территории Украины в ходе специальной военной операции погибли несколько жителей Удмуртии – сержант Александр Зосимов, Ефрейтор Александр Горковенко, старший сержант Сергей Марьин, младший сержант Виталий Бурдов, а также рядовой Кирилл Силейкин.
40 дней прошло с момента трагедии в школе №88 Ижевска
Фото: Мария Бакланова
Со дня страшной трагедии в школе № 88 Ижевска минуло сорок дней. 26 сентября 34-летний мужчина вошел в школу и открыл стрельбу по беззащитным взрослым и детям. Погибли 17 человек, среди них 11 детей.
Булат Салахов, отец двух учениц школы №88, рассказал «Комсомолке» о том, как помогали раненым школьникам и обо всем пережитом ужасе.
Тем временем, еще один ученик школы № 88, получивший ранений в результате стрельбы 26 сентября, вернулся на этой неделе из московской клиники домой.
Узнайте, что приготовила для вас следующая неделя
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на следующую неделю ноября для всех знаков зодиака.
Фото: Алина Гужавина
Чуть меньше двух месяцев осталось до Нового года, и на полках магазинов постепенно начинает появляться праздничный ассортимент.
«Комсомолка» посетила несколько известных торговых точек и узнала, что для новогоднего оформления можно купить уже сегодня и дорого ли сейчас украсить квартиру.
В Ижевске проверят систему оповещения
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
9 ноября в Удмуртии и в Ижевске пройдет ежегодная тренировка по гражданской обороне. Будут включаться сирены. Не паникуйте!
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