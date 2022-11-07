Прогноз погоды в Ижевске с 7 по 13 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этой неделе погода в Ижевске может преподносить сюрпризы. Судя по всему, со вторника начнется явное потепление, и к четвергу столбик термометра может подняться до +5 °С. А вот с пятницы прогнозы разных сервисов расходятся. Так, Росгидрометцентр прогнозирует резкое похолодание с последующим возвращением тепла. А Яндекс.Погода обещает тепло до выходных и похолодание с воскресенья.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 7 ноября, будет довольно прохладно: днем температура воздуха составит около -2 °С.

Во вторник, 8 ноября, согласно данным Росгидрометцентра, будет облачно, пойдет снег с дождем. Столбик термометра днем поднимется до отметки в +1 °С, но к вечеру вернется на 0 °С. Юго-западный ветер в течение дня усилится с 3 до 5 м/с. Ночью осадки продолжатся.

В среду, 9 ноября, осадки продолжатся и, скорее всего, мокрый снег будет падать весь день и всю ночь. Дневная температура воздуха поднимется до +2 °С, а ночью от 0 °С до +3 °С – по данным сервиса Яндекс.Погода. Ветер в течение суток сохранит скорость 5 м/с, но с наступлением вечера поменяет направление с юго-западного на южное.

10 ноября, в четверг, в Ижевске потеплеет еще сильнее – до +3.. +4 °С. Снегопад сменится дождем, юго-западный ветер подует со скоростью 3 м/с. Ночью ветер поменяется на северо-западный и несколько усилится; придет похолодание. Ночные температуры в столице Удмуртии опустятся до -2 °С, снова пойдет снег. Однако, по прогнозу Яндекса, обойдется без похолодания, на сайте указана ночная температура до +5 °С, с дождем и по-прежнему южным направлением ветра.

В пятницу, 11 ноября, Росгидрометцентр обещает ижевчанам около -1 °С днем и -4 °С ночью, а также сплошную облачность и мокрый снег. Ветер в течение суток поменяется с северного на северо-западный, его скорость составит 3–4 м/с. Яндекс же прогнозирует днем +6 °С, а ночью до +5 °С; дожди и юго-западный ветер.

В субботу, 12 ноября, есть вероятность, что покажется солнце. Росгидрометцентр прогнозирует днем температуру воздуха около +1 °С, а ночью около -1 °С и снег. По данным Яндекс.Погоды, в течение суток ожидается снег с дождем, днем будет около +5 °С, а ночью – до +2 °С. Ветер, по данным всех сервисов, будет западным, от 3 до 6 м/с. Ночью ветер усилится.

В воскресенье, 13 ноября, по данным Росгидрометцентра, потеплеет до +3 °С, пройдут небольшие дожди. Яндекс, наоборот, обещает похолодание до +1 °С днем и до -1 °С ночью. Ветер будет западным или юго-западным, его скорость составит около 3–4 м/с.

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