Главные новости Ижевска на утро 20 февраля: новый памятник и авария с перевернутой машиной

Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха -11…-13 °С. Ветер восточный 3-8 м/с. Осадков не обещают.
Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.
Авария с перевернутой машиной
Фото: Злой Ижевчанин
ДТП было зафиксировано 19 февраля, около 3 часов 10 минут.
Водитель автомобиля ВАЗ – молодой человек, 2004 года рождения – не справился с управлением, съехал с дороги. В результате автомобиль опрокинулся.
Пожарные спасли двух детей из горящего двухэтажного барака в Удмуртии
Фото: пресс-служба МЧС
Двухэтажный дом барачного типа загорелся на ул. Советская в Сарапуле.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 18 февраля около 16:00. К приезду спасателей горела квартира на первом этаже. Со второго этажа от женщины доносились крики и просьбы о помощи.
Открытие памятника участникам спецоперации пройдет в Ижевске
Фото: t.me/oleg_garin
В столице Удмуртии установят памятник участникам спецоперации.
Фигуру солдата слепили с натуры и уделили внимание деталям на экипировке и положению оружия. Находится памятник в сквере напротив Дворца детского (юношеского) творчества.
Хоккейная команда «Ижсталь» из Ижевска не вышла в плей-офф
17 февраля прошла решающая игра за место в плей-офф между ХК «Ижсталь» из Ижевска и «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы.
К сожалению, команда из столицы Удмуртии не победила в этом матче и тем самым упустила свой шанс попасть в плей-офф.
Художник и мастер тату из Ижевска создал свою коллекцию совместно с брендом Befree
Унисекс-коллекцию с базовыми футболками и свитшотами в стиле «гранж» создал Егор Паук – 24-летний художник и татуировщик из Ижевска. Он занимается рисунком уже шесть лет.
Вдохновение молодому человеку приносят сюрреалистические образы, а также деликатные линии.
В столице Удмуртии готовятся отметить широкую Масленицу
Масленичная неделя с блинами стартует уже в понедельник, 20 февраля. Поедим, повеселимся, будем ходить в гости, попросим прощения и простим. «Комсомолка» напомнит о традициях и расскажет о мероприятиях, которые запланированы на окончание Масленицы – 25 и 26 февраля.
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