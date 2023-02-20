Главные новости Ижевска на утро 20 февраля: новый памятник и авария с перевернутой машиной

Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха -11…-13 °С. Ветер восточный 3-8 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Авария с перевернутой машиной

Фото: Злой Ижевчанин

ДТП было зафиксировано 19 февраля, около 3 часов 10 минут.

Водитель автомобиля ВАЗ – молодой человек, 2004 года рождения – не справился с управлением, съехал с дороги. В результате автомобиль опрокинулся.

Пожарные спасли двух детей из горящего двухэтажного барака в Удмуртии

Фото: пресс-служба МЧС

Двухэтажный дом барачного типа загорелся на ул. Советская в Сарапуле.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 18 февраля около 16:00. К приезду спасателей горела квартира на первом этаже. Со второго этажа от женщины доносились крики и просьбы о помощи.

Открытие памятника участникам спецоперации пройдет в Ижевске

Фото: t.me/oleg_garin

В столице Удмуртии установят памятник участникам спецоперации.

Фигуру солдата слепили с натуры и уделили внимание деталям на экипировке и положению оружия. Находится памятник в сквере напротив Дворца детского (юношеского) творчества.

Хоккейная команда «Ижсталь» из Ижевска не вышла в плей-офф

17 февраля прошла решающая игра за место в плей-офф между ХК «Ижсталь» из Ижевска и «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы.

К сожалению, команда из столицы Удмуртии не победила в этом матче и тем самым упустила свой шанс попасть в плей-офф.

Художник и мастер тату из Ижевска создал свою коллекцию совместно с брендом Befree

Унисекс-коллекцию с базовыми футболками и свитшотами в стиле «гранж» создал Егор Паук – 24-летний художник и татуировщик из Ижевска. Он занимается рисунком уже шесть лет.

Вдохновение молодому человеку приносят сюрреалистические образы, а также деликатные линии.

В столице Удмуртии готовятся отметить широкую Масленицу

Масленичная неделя с блинами стартует уже в понедельник, 20 февраля. Поедим, повеселимся, будем ходить в гости, попросим прощения и простим. «Комсомолка» напомнит о традициях и расскажет о мероприятиях, которые запланированы на окончание Масленицы – 25 и 26 февраля.

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