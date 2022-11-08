Последние новости Ижевска на утро 8 ноября: расчет отопления по новой системе, фонд финансовой поддержки юных талантов из Удмуртии и победа «Ижсталь» над москвичами

Расскажем чем запомнилось начало недели
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 8 ноября. День обещает быть пасмурным и морозным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Фонд поддержки талантливых детей работает в Удмуртии
Одаренные дети из Удмуртии могут воспользоваться финансовой поддержкой на участие в олимпиадах и соревнованиях. «Штаб жизни» может помочь юным талантам и дать деньги на оргвзносы, дорогу и другие расходы
В республике работает специальный фонд
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Запрет на парковку у Свято-Михайловского собора
В Ижевске запретят парковаться на участке улицы В. Сивкова, напротив Свято-Михайловского собора. «Комсомолка» рассказала, с чем это связано и как долго продлится.
В Ижевске запретят парковаться на участке улицы В. Сивкова
Фото: Архив КП
Назначили нового замминистра здравоохранения
Назначен новый замминистра здравоохранения Удмуртии по вопросам охраны материнства и детства. Им стала врач высшей категории, главный внештатный специалист-эксперт по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Наталья Соколова.
К новым обязанностям врач приступила 2 ноября Фото: @minzdrav18
Жители Ижевска получат платежки за отопление по новой системе
В ноябре жители Ижевска получат платежки за октябрь, в которых оплата за отопление будет рассчитана по фактическому потреблению тепла. «Комсомолка» напомнила о специфике нового расчета платежей.
Чем горячее ваши батареи – тем выше оплата за отопление
Фото: Диля Ахмадишина
Авария на улице Халтурина
Водитель не справился с управлением и сначала сбил человека, а затем врезался в чей-то дом. ДТП произошло на улице Халтурина в Ижевске. Пешехода увезли в больницу, водитель не пострадал
Водитель «BMW» не пострадал Фото: @izhevskgdegaistoyat
«Ижсталь» победил московский хоккейный клуб «Звезда»
В эти выходные «Ижсталь» сразился с москвичами из хоккейного клуба «Звезда». Третий период матча закончился с одинаковым счетом. Поэтому результат игры решали послематчевые броски.
Фото: пресс-служба хоккейной команды «Ижсталь»
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