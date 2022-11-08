Последние новости Ижевска на утро 8 ноября: расчет отопления по новой системе, фонд финансовой поддержки юных талантов из Удмуртии и победа «Ижсталь» над москвичами

Расскажем чем запомнилось начало недели Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 8 ноября. День обещает быть пасмурным и морозным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Фонд поддержки талантливых детей работает в Удмуртии

Одаренные дети из Удмуртии могут воспользоваться финансовой поддержкой на участие в олимпиадах и соревнованиях. «Штаб жизни» может помочь юным талантам и дать деньги на оргвзносы, дорогу и другие расходы

В республике работает специальный фонд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Запрет на парковку у Свято-Михайловского собора

В Ижевске запретят парковаться на участке улицы В. Сивкова, напротив Свято-Михайловского собора. «Комсомолка» рассказала, с чем это связано и как долго продлится.

В Ижевске запретят парковаться на участке улицы В. Сивкова Фото: Архив КП

Назначили нового замминистра здравоохранения

Назначен новый замминистра здравоохранения Удмуртии по вопросам охраны материнства и детства. Им стала врач высшей категории, главный внештатный специалист-эксперт по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Наталья Соколова.

К новым обязанностям врач приступила 2 ноября Фото: @minzdrav18

Жители Ижевска получат платежки за отопление по новой системе

В ноябре жители Ижевска получат платежки за октябрь, в которых оплата за отопление будет рассчитана по фактическому потреблению тепла. «Комсомолка» напомнила о специфике нового расчета платежей.

Чем горячее ваши батареи – тем выше оплата за отопление Фото: Диля Ахмадишина

Авария на улице Халтурина

Водитель не справился с управлением и сначала сбил человека, а затем врезался в чей-то дом. ДТП произошло на улице Халтурина в Ижевске. Пешехода увезли в больницу, водитель не пострадал

Водитель «BMW» не пострадал Фото: @izhevskgdegaistoyat

«Ижсталь» победил московский хоккейный клуб «Звезда»

В эти выходные «Ижсталь» сразился с москвичами из хоккейного клуба «Звезда». Третий период матча закончился с одинаковым счетом. Поэтому результат игры решали послематчевые броски.

Фото: пресс-служба хоккейной команды «Ижсталь»

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