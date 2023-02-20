Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новая неделя началась в Ижевске с холодов. Несмотря на солнечное утро понедельника, во второй половине дня синоптики обещают снегопад, который может значительно усилиться во вторник, а продлиться – до пятницы. Температурный фон будет то повышаться, то подниматься, но в воскресенье резко и уверенно потеплеет. А еще в конце недели город снова может засыпать снегом.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 20 февраля, на столбике термометра в Ижевске до -13°С. К ночи похолодает до -17°С.

Во вторник, 21 февраля, по данным Росгидрометцентра, в столице Удмуртии будет пасмурно и снежно. Днем потеплеет до -8°С, ночью температура воздуха опустится до -15°С. По данным Яндекс.Погоды, день окажется прохладнее – до -11°С. С утра подует восточный ветер со скоростью 4 м/с, к ночи он сменится на северо-восточный со скоростью 2 м/с.

В среду, 22 февраля, в Ижевске ожидается небольшой снег. Росгидрометцентр обещает до -9°С, Яндекс – до -10°С. Ночью похолодает до -12.. -15°С. В течение суток будет дуть северный ветер со скоростью 2-3 м/с.

23 февраля, в четверг, снова прохладно, до -10.. -11°С. Небольшой снег продолжится. Ночью температуры опустятся до -17.. -19°С. Северный ветер к вечеру сменится на северо-западный, его скорость составит около 3-4 м/с.

В пятницу, 24 февраля, в Ижевске облачно, но без осадков. Днем будет около -12.. -13°С, ночью – до -16.. -17°С. Вечером снова пойдет снег, возможно, сильный. В течение суток будет дуть юго-западный или южный ветер со скоростью около 4 м/с.

В субботу, 25 февраля, пойдет густой снег. Днем, по данным Росгидрометцентра, потеплеет до -6°С, по данным Яндекса, будет не теплее -9°С. Ночью будет около -7.. -8°С. В течение дня сохранится юго-западный ветер со скоростью 3-4 м/с.

В воскресенье, 26 февраля, снегопады в Ижевске продолжатся. Днем потеплеет до -2°С (хотя Яндекс.Погода обещает не выше -5°С). Ночью также будет довольно тепло – около -6°С. Ветер будет западным или южным, его скорость составит около 2-5 м/с.

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