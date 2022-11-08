В Удмуртии прошла масштабная модернизация оборудования мобильного оператора

Фото: МегаФон

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в столице Удмуртии – работы затронули свыше 100 базовых станций во всех районах Ижевска. На территории, где живет более 600 тысяч жителей региона, скорость мобильного интернета выросла в среднем в 2 раза.

За счет проведенных работ устойчивость инфраструктуры и емкость сети в столице Удмуртии существенно выросла. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам оператора будет гарантировано высокое качество связи. Существенной «прибавки» скорости передачи данных удалось достичь благодаря расширению почти на 20% частотной полосы в сетях LTE.

Результаты этих работ ощутили абоненты МегаФона во всех пяти районах Ижевска, а также рядом с железнодорожным и автовокзалом. Качество сети улучшилось не только на территориях с массовой жилой застройкой, но и в локациях для отдыха и спорта – парке культуры имени Кирова, парке Горького в исторической части города, парке Космонавтов в районе Буммаш, а также на стадионах Динамо и Торпедо.

Также модернизация сети расширила возможности звонков по технологии VoLTE в городе. Ее преимущество заключается в том, что голосовой вызов проходит по сети 4G, обеспечивая мгновенный дозвон и чистый звук. Также во время разговора не прерывается интернет-сессия, и абонент может продолжить, например, скачивать файл или пользоваться навигатором. Бесплатный сервис VoLTE не нужно подключать дополнительно, достаточно просто активировать в настройках смартфона.

«Наши инженеры оперативно проделали масштабную работу на действующей сети так, чтобы в процессе не создать неудобств для абонентов. Результатом стало как увеличение скорости выхода в интернет, так и возможность обслуживать больше пользователей одновременно. Ежемесячно ижевчане уже используют свыше миллиона гигабайтов в нашей сети, теперь этот процесс станет более комфортным», – говорит директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

Объем интернет-трафика, который скачивают жители столицы региона ежегодно увеличивается, при этом на абонентов в Ижевске приходится около 40% переданных данных на территории региона.