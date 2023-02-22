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Общество22 февраля 2023 3:30

Последние новости Ижевска на утро 22 февраля: проблемы с записью на ревакцинацию и смертельное ДТП с 9-летним мальчиком

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Софья Кель
Традиционный обзор новостей

Традиционный обзор новостей

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 22 февраля. День обещает быть снежным, но относительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Вакцина закончилась?

В последнее время жители Удмуртии стали жаловаться на проблемы с записью на ревакцинацию против коронавируса. «Комсомолка» обратилась в Республиканский центр общественного здоровья, чтобы выяснить в чем проблема и действительно ли в регионе закончился первый компонент вакцины.

В больницах Удмуртии закончился первый компонент вакцины против ковида

В больницах Удмуртии закончился первый компонент вакцины против ковида

Фото: Мария Бакланова

Хлопок газа в Ижевске

В многоквартирном доме на Областной улице в Ижевске произошел хлопок газа. Эвакуировали 17 человек, в том числе двое детей. Оказалось, что ЧП произошло из-за неосторожного пользования газовой плитой. Спасатели рассказали о подробностях происшествия.

Фото: МЧС Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии

Смертельное ДТП с 9-летним ребенком

Жуткая авария произошла в Ижевске. 9-летнего мальчика сбили на регулируемом пешеходном переходе. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Фото: МВД по Удмуртии

Фото: МВД по Удмуртии

Взятка за проведение операций

Заведующего отделения в глазовской больнице поймали на взяточничестве. Оказалось, что мужчина брал с пациентов деньги за проведение операций. Известно о двух случаях преступления.

Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Амир Закиров

Инфляция замедлилась

В январе инфляция в регионе замедлилась до 12,77%. Это на 0,06% меньше чем в декабре. Но несмотря на это, показатель Удмуртии все еще остается выше среднего в ПФО и по всей России.

Инфляция замедлилась до 12,77%

Инфляция замедлилась до 12,77%

Фото: Ульяна Колмогорова

«Все дорожает!»

В последнее время этот возглас можно услышать все чаще. А вот что именно дорожает и насколько? Мы решили разобраться, за что конкретно в 2023 году приходится платить больше.

Подорожали продукты и не только

Подорожали продукты и не только

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!