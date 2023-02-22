Последние новости Ижевска на утро 22 февраля: проблемы с записью на ревакцинацию и смертельное ДТП с 9-летним мальчиком

Традиционный обзор новостей
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 22 февраля. День обещает быть снежным, но относительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Вакцина закончилась?
В последнее время жители Удмуртии стали жаловаться на проблемы с записью на ревакцинацию против коронавируса. «Комсомолка» обратилась в Республиканский центр общественного здоровья, чтобы выяснить в чем проблема и действительно ли в регионе закончился первый компонент вакцины.
В больницах Удмуртии закончился первый компонент вакцины против ковида
Фото: Мария Бакланова
Хлопок газа в Ижевске
В многоквартирном доме на Областной улице в Ижевске произошел хлопок газа. Эвакуировали 17 человек, в том числе двое детей. Оказалось, что ЧП произошло из-за неосторожного пользования газовой плитой. Спасатели рассказали о подробностях происшествия.
Фото: МЧС Удмуртии
Смертельное ДТП с 9-летним ребенком
Жуткая авария произошла в Ижевске. 9-летнего мальчика сбили на регулируемом пешеходном переходе. В отношении водителя возбудили уголовное дело.
Фото: МВД по Удмуртии
Взятка за проведение операций
Заведующего отделения в глазовской больнице поймали на взяточничестве. Оказалось, что мужчина брал с пациентов деньги за проведение операций. Известно о двух случаях преступления.
Возбуждено уголовное дело
Фото: Амир Закиров
Инфляция замедлилась
В январе инфляция в регионе замедлилась до 12,77%. Это на 0,06% меньше чем в декабре. Но несмотря на это, показатель Удмуртии все еще остается выше среднего в ПФО и по всей России.
Инфляция замедлилась до 12,77%
Фото: Ульяна Колмогорова
«Все дорожает!»
В последнее время этот возглас можно услышать все чаще. А вот что именно дорожает и насколько? Мы решили разобраться, за что конкретно в 2023 году приходится платить больше.
Подорожали продукты и не только
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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