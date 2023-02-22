Прогноз погоды для столицы Удмуртии на длинные февральские выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

За предстоящие длинные выходные погода в Удмуртии успеет поменяться от классически зимней до практически весенней. В ближайшие дни синоптики обещают похолодание, но с субботы начнет теплеть, а в воскресенье вообще могут потечь ручьи. При этом все четыре дня будут снежными.

Теперь расскажем о каждом дне подробнее.

В четверг, 23 февраля, дневная температура воздуха в Удмуртии, по данным республиканского гидрометцентра, ожидается от -10 до -15°С. Ночью может похолодать до -20.. -25 °С. В Ижевске, по прогнозу Росгидрометцентра и Яндекс.Погоды, будет теплее: около -10.. -11°С днем и до -18.. -19°С ночью. Пройдет небольшой снег. В начале дня ветер будет северным, около 6 м/с, а к вечеру сменится на северо-западный и сбавит скорость до 4 м/с.

В конце недели пойдет снег с дождем Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 24 февраля, также будет пасмурно и снежно. Температура воздуха по республике ожидается до -15°С, в Ижевске – до -11.. -14°С (Росгидрометцентр прогнозирует более теплую погоду, Яндекс – более холодную). Ночью снегопад усилится, столбик термометра покажет около -15.. -16°С. Западный ветер в течение суток сменится на южный, сохраняя скорость около 4 м/с.

В субботу, 25 февраля, вероятны метели. Днем, по данным Росгидрометцентра, потеплеет до -5°С, по данным Яндекс.Погоды, – только до -7.. -9°С. Ночью, по данным всех сервисов, будет до -6°С. Снегопад к ночи может стать очень сильным. С утра подует южный ветер со скоростью около 6 м/с. За день его направление не изменится, а скорость может возрасти.

Потепление начнется в субботу Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 26 февраля, ожидается резкое потепление до -1°С. Картину дополнит снег с дождем и юго-западный ветер около 7 м/с. Ночью также будет около -1..-2°С. Осадки не прекратятся, но ветер несколько утихнет.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели сохранится теплая погода с обильными осадками.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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