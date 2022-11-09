Главные новости Ижевска на утро 9 ноября: погибшие в ДТП пешеходы и приготовленные на 3D-принтере табани

Удмуртские табани. Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют пасмурную погоду и осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха +1…+2 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Пенсионерку с собачкой насмерть сбили на Молодежной

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

19-летний молодой человек за рулем автомобиля «Hyundai Solaris» сбил пенсионерку 50-60 лет. Женщина перебегала дорогу с собакой в неположенном месте.

Новый епископ появился в Сарапульской и Можгинской епархии

Фото: Ижевская и Удмуртская епархия @pravoslavieizhevsk

6 ноября в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве состоялось наречение архимандрита Павла Белокрылова в сан епископа Сарапульской и Можгинской епархии. Хиротонию совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пострадавший в ДТП на улице Халтурина в Ижевске мужчина скончался

7 ноября, около 11 часов 30 минут на улице Халтурина в Ижевске 48-летний водитель «BMW» сбил пешехода и въехал во двор частного дома.

67-летний пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, мужчина скончался.

Строительство стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске подходит к концу

Стела «Город трудовой доблести». Фото: сайт администрации Ижевска

Возведение 17-метровой стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске вышло на финишную прямую.

На данный момент строители уже закончили работы с каркасом, установили 28 грунтовых прожекторов и две световые опоры. Также завершена облицовка стелы и 3 пилонов красным гранитом.

Пострадавшая при стрельбе в школе № 88 в Ижевске 67-летняя женщина скончалась

Сегодня в московской клинике умерла 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Пенсионерка была доставлена в столичную клинику спецбортом МЧС в тяжелом состоянии. Врачи долгое время боролись за жизнь пациентки, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Бывший экскурсовод из Ижевска снялся в сериале «Содержанки» с Дарьей Мороз

Ян Ахундов. Фото: предоставлено героем

34-летний Ян Ахундов, который работал в музее Ижевска и проводил экскурсии по городу, а потом неожиданно занялся модельным бизнесом и переехал в Санкт-Петербург, принял участие в съемках сериала «Содержанки. Перезагрузка» (18+). В эксклюзивном интервью «Комсомолке» Ян рассказал, как попал в сериал и как пытался «убить» актрису Дарью Мороз.

Студенты из Ижевска научились готовить национальные блюда на 3D-принтере

Студенты 4 курса инженерного факультета УдГАУ придумали новый способ использования 3D-принтера. Как сообщает пресс-служба университета на своей странице в «ВКонтакте», теперь с помощью техники можно готовить.

«Изначально это был обычный 3D-принтер, печатающий пластиком, в котором мы изменили экструдер. Теперь у нас экструдер для печати теста», – рассказал один из изобретателей Михаил Волков.

В Ижевске установили первую новогоднюю елку

Первая елка в Ижевске. Фото: читатели

В Ижевске 7 ноября, в понедельник, начали устанавливать первую новогоднюю елку у торгового центра «Мой порт». Это первая елка у торговых центров в этом году.

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