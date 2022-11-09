Исчезновение «Сферы» и современная кавказская кухня: что изменилось в ресторанном бизнесе Ижевска

Аппетитные десерты, блюда с национальным коллориритом и мастер-классы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жизнь никогда не стоит на месте, вот и ресторанная сфера Ижевска тоже постоянно меняется. «Комсомолка» расскажет, какие новые заведения открылись в городе, где сейчас можно поесть вкусные пельмени, а где можно пройти мастер-класс и научиться делать оригинальные и вкусные десерты самостоятельно.

Кондитерская «Ешь. Учись. Люби»

Эстетически красивые десерты Фото: «Ешь. Учись. Люби»

Небольшая, но очень уютная кондитерская открыла свои двери для жителей Ижевска. Здесь можно полакомиться нежным пирожным и насладиться чашечкой ароматного кофе. Гости заведения могут не только попробовать эстетично оформленные и свежие десерты, но и взять с собой или заказать вкусняшки для домашней вечеринки.

Также в кондитерской часто проводятся различные кулинарные мастер-классы, где можно приготовить декоративные цветы из крема, создать свои авторские дизайны, самостоятельно испечь нежные круассаны и вафли. К слову, попробовать свои шедевры и насладиться ими за чашечкой кофе или чая можно сразу после занятия.

Адрес: улица Металлургов, 9, к. 2, Ижевск

Время работы: с 9:00 до 21:00

Десерты, приготовленные в кондитерской, могут стать приятным подарком для хороших друзей Фото: «Ешь. Учись. Люби»

Ресторан «Кабаби»

Оригинальные рецепты разных кухонь мира не могут оставить никого равнодушным Фото: «Кабаби»

Желаете окунуться в атмосферу Востока и попробовать горячие и сочные блюда кавказской, армянской, грузинской и азербайджанской кухни по оригинальным рецептам в исполнении шеф-повара? Тогда вам сюда.

Современная интерпретация блюд может разнообразить привычное меню во время бизнес-ланча, романтического свидания или посиделок с друзьями.

Адрес: улица Азина, 71, Ижевск

Время работы: пн-чт, вс: 11:00 - 23:00; пт-сб: 11:00 - 01:00.

Вкус блюд и уникальная подача могут покорить любого Фото: «Кабаби»

Гастробар OKNA («ОКНА») (временно закрыто)

Любимый гастробар еще вернется, но в новом обличии Фото: гастробар OKNA

Жители города заметили, что с 30 октября на ул. Холмогорова, 15 закрыло двери одно из известнейших заведений города. Однако гастробар OKNA не уходит навсегда.

В своей группе ВКонтакте администрация заведения сообщила о своих ближайших планах. Уже совсем скоро на смену бару, который успел проработать 8 лет, будет открыто новое, современное заведение. Новый проект будет открыт все так же на Холмогорова, 15.

Новый проект откроет окно в будущее Фото: гастробар OKNA

Кафе «Сфера» (временно закрыто)

«Куда исчезла знаменитая ижевская «Сфера»?» – этот вопрос задавали многие города в социальных сетях.

Но повода для беспокойства на этот счет нет – заведение просто переезжает. Сами владельцы кафе рассказали, что еще в сентябре был заложен фундамент нового здания в парке им. Горького. И заведение откроет двери для первых посетителей уже в конце этого года.

Уже к декабрю жители Ижевска смогут насладиться красивыми видами и атмосферой любимого заведения на новом месте Фото: «Сфера»

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