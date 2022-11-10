Последние новости Ижевска на утро 10 ноября: цветы у дома на Удмуртской, 261 и новый и.о. постпреда главы Удмуртии при президенте

Вчера была годовщина трагедии в доме на Удмуртской, 261 Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 10 ноября. Ожидается «плюсовая» температура и осадки. Прогноз звучит мрачновато. Но мы надеемся, что наши утренние новости от «Комсомолки» поднимут вам настроение.

Ижевск в конкурсе городов России

Ижевск участвует в конкурсе «Город России – национальный выбор». Пока столица Удмуртии располагается на 76-м месте в рейтинге. Но мы уже обгоняем Пермь, Казань, Владикавказ и другие города.

Новая должность Сергея Смирнова

Сергей Смирнов стал и. о. постперда при президенте Фото: Архив КП

Сергей Смирнов раньше руководил администрацией главы и правительства Удмуртии. Теперь он получил статус и.о. постпреда главы Удмуртии при президенте страны. На его прежней работе исполнять обязанности будет Максим Шумихин.

Главврач РКБ № 1 покинул должность

Александр Щаклеин стал депутатом Госсовета. Фото: страница в соцсетях

Еще одно крупное кадровое изменение в Удмуртии. Александр Шаклеин покинул пост главного врача в 1-й РКБ.

Срок для поджигателя военкомата

В Удмуртии вынесли приговор И. Фарберу, который кинул бутылки с зажигательной смесью в здания призывного пункта и военного комиссариата в Игре.

Цветы у дома на Удмуртской, 261

В день годовщины трагедии на Удмуртской спасатели, работавшие там, поделились своими откровениями Фото: Мария Бакланова

Ровно пять лет назад Ижевск потрясла трагедия: в доме по улице Удмуртской взорвался газ, и обрушился подъезд. Даже сейчас жители города не забывают об этом и несут цветы к мемориалу. А «Комсомолка» накануне поделилась историями спасателей, которые работали в эпицентре событий.

Юная певица из Ижевска на «Пятнице!»

Аделина Тарасова хорошо поет. Фото: скриншот видео

В шоу «Вундеркинды» (6+) выступила юная певица Аделина Тарасова. Она помогла своей команде заработать 8 тысяч рублей. Подробностями поделилась ее мама.

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