Последние новости Ижевска на утро 10 ноября: цветы у дома на Удмуртской, 261 и новый и.о. постпреда главы Удмуртии при президенте

Вчера была годовщина трагедии в доме на Удмуртской, 261
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 10 ноября. Ожидается «плюсовая» температура и осадки. Прогноз звучит мрачновато. Но мы надеемся, что наши утренние новости от «Комсомолки» поднимут вам настроение.
Ижевск в конкурсе городов России
Ижевск участвует в конкурсе «Город России – национальный выбор». Пока столица Удмуртии располагается на 76-м месте в рейтинге. Но мы уже обгоняем Пермь, Казань, Владикавказ и другие города.
Новая должность Сергея Смирнова
Сергей Смирнов стал и. о. постперда при президенте
Фото: Архив КП
Сергей Смирнов раньше руководил администрацией главы и правительства Удмуртии. Теперь он получил статус и.о. постпреда главы Удмуртии при президенте страны. На его прежней работе исполнять обязанности будет Максим Шумихин.
Главврач РКБ № 1 покинул должность
Александр Щаклеин стал депутатом Госсовета. Фото: страница в соцсетях
Еще одно крупное кадровое изменение в Удмуртии. Александр Шаклеин покинул пост главного врача в 1-й РКБ.
Срок для поджигателя военкомата
В Удмуртии вынесли приговор И. Фарберу, который кинул бутылки с зажигательной смесью в здания призывного пункта и военного комиссариата в Игре.
Цветы у дома на Удмуртской, 261
В день годовщины трагедии на Удмуртской спасатели, работавшие там, поделились своими откровениями
Фото: Мария Бакланова
Ровно пять лет назад Ижевск потрясла трагедия: в доме по улице Удмуртской взорвался газ, и обрушился подъезд. Даже сейчас жители города не забывают об этом и несут цветы к мемориалу. А «Комсомолка» накануне поделилась историями спасателей, которые работали в эпицентре событий.
Юная певица из Ижевска на «Пятнице!»
Аделина Тарасова хорошо поет. Фото: скриншот видео
В шоу «Вундеркинды» (6+) выступила юная певица Аделина Тарасова. Она помогла своей команде заработать 8 тысяч рублей. Подробностями поделилась ее мама.
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