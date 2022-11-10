Команда из Ижевска участвовала в создании клипа для российской певицы Светы Светиковой

Светлана Светикова в новом клипе. Скриншот с видео

В создании нового клипа для российской певицы Светланы Светиковой участвовала продакшн-студия «1147 Productions», которую основали выходцы из Ижевска. Бывшая ижевчанка и продюсер Евгения Креславская рассказала в интервью «Комсомолке», как проходили съемки.

Снимали в закрытом НИИ

Клип звезды мюзиклов и «Фабрики звезд» (16+) Светланы Светиковой называется «Новая я». В качестве режиссера выступила Алина Насибуллина. Именно она посоветовала команде Светиковой обратиться к ребятам из «1147 Productions». В итоге студия помогала с организацией съемки, а впоследствии еще и с монтажом клипа.

Светлана Светикова. Фото: предоставлено студией

Изначально по концепции режиссера для съемок нужна была заброшенная усадьба.

«Мы потратили около недели, чтобы ее найти. Но когда отыскали, отказались от этой идеи – мы не могли гарантировать, что заброшенное, а, следовательно, и аварийное здание не рухнет во время съемок. Мы не стали рисковать и начали искать менее опасные локации», – вспоминает Евгения Креславская.

Кстати, сама Светлана Светикова даже обращалась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой подсказать нужную локацию. В итоге съемки прошли в здании закрытого НИИ в Подмосковье.

Клип снимали в здании закрытого НИИ. Фото: предоставлено студией

Долго искали поле с цветами

В клипе певица Светикова гуляет по полю с желтыми цветами. Найти его тоже оказалось не так просто. Оказалось, что на полях даже там, где, казалось бы, растет просто трава, что-то посеяно. И ходить по ним строго запрещено, чтобы не затоптать всходы.

Светлана Светикова. Фото: предоставлено студией

«Нам удалось дозвониться до владельца поля, но он нам отказал – якобы ему запретил агроном, потому что эта трава посеяна для корма коров. Только на третий мой звонок удалось, гарантируя минимальное наше присутствие, согласовать съемку на поле», – рассказывает продюсер Евгения Креславская.

Съемочная команда. Фото: предоставлено студией

Чтобы имитировать живой взгляд, оператор закрепил камеру на специальный шлем. Он совсем ничего не видел, поэтому всю дорогу сзади его вел механик камеры, а спереди – сама Света.

«Отмечу: съемки прошли по плану и максимально комфортно для всей съемочной группы. Теперь команда Светланы Светиковой и дальше обращается к нам за съемкой проектов», – отметила Евгения.

Съемочный процесс. Фото: предоставлено студией

Поклонники уже оценили новое творение певицы: «Потрясающий клип, видно: проделана огромная работа… Красиво и интеллигентно... Сочувствуешь и сопереживаешь героине... Пронзительно… По-настоящему! Ты великолепна!».

Отметим, недавно Светлана снялась в популярном шоу «Аватар» (12+) на НТВ, а также приняла участие в большом туре с мюзиклами-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта». Сейчас она продолжает записывать свой новый альбом.

Напомним, компания «1147 Productions», которая названа так потому, что расстояние от Москвы до Ижевска 1147 км, занимается креативным продакшном. Ее команда – выходцы из столицы Удмуртии, во главе – экс-ижевчанин Никита Луппов.

Светлана Светикова на съемках. Фото: предоставлено студией

Студия сотрудничала с такими крупными федеральными компаниями, как «Роснефть», «Почта России», «Россельхозбанк», банк «Открытие», «Амедиатека», «Абрау-Дюрсо», «Эльдорадо», Главкосмос и др.

Летом этого года на экраны вышел нашумевший российский фильм «Межсезонье» (18+), в котором «1147 Productions» выступила в качестве сопродюсера и вместе с режиссером ленты разработала пиар-кампанию. https://www.izh.kp.ru/daily/27411/4610025/

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