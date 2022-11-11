Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Евгения ГУСЕВА

Эта неделя выдалась в Удмуртии гораздо теплее, чем обещали синоптики. Порадуют и выходные. Если по предварительным прогнозам понедельника в субботу и воскресенье столбик термометра не должен был подняться выше +1 °С, то ближе к концу рабочей недели стало ясно, что похолодания пока не будет.

А теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 12 ноября, температура воздуха, по данным Росгидрометцентра и интернет-сервисов, установится в пределах +5.. +6 °С. Ожидаются продолжительные и, временами, довольно сильные дожди. Днем будет дуть юго-западный ветер, его скорость достигнет 5-6 м/с. К ночи его направление изменится на северо-западное, скорость будет минимальной. Температура воздуха немного понизится – примерно до -4 °С. Дожди продолжатся.

Воскресенье, 13 ноября, также начнется с дождя, но уже не такого интенсивного. По прогнозу Росгидрометцентра, температура воздуха составит около +5 °С. Яндекс.Погода прогнозирует более низкие температуры до +3.. +4 °С. В любом случае, о некотором похолодании говорит возможная смена направления ветра. Он подует с севера со скоростью 3-5 м/с. Ночью, по данным Росгидрометцентра, будет до +4 °С, а по данным Яндекс.Погоды – только до +1.. +3 °С. Вероятно, что к дождю присоединится мокрый снег. Северный ветер усилится до 5-6 м/с.

А вот в начале следующей недели уже возможно похолодание до минусовых температур.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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