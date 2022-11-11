Главные новости Ижевска на утро 11 ноября 2022 года: нападение обезьяны во время выставки и награда за помощь в эвакуации во время нападения на школу №88

В осенние дни Ижевск становиться похож на сон Фото: архив редакции «КП» – Ижевск
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск. Сегодня 11 ноября, пятница. Самое время немного расслабиться. По сообщениям синоптиков ,сегодня жителей столицы республики ожидает дождливая погода, а столбик термометра поднимется до до +6 градуса тепла.
Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.
На выставке животных в Воткинске одна из обезьян напала на 5-летнего ребенка. Девочка хотела сделать фотографию с экзотическим животным. Во время этого обзьяна высунула лапку из клетки, схватила ребенка за прическу и выдернула клок волос.
Ученика 10 «Б» класса школы № 88 в Ижевске Александра Стерхова наградили медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». Напомним, 26 сентября мальчик напрямую встретился с устроившим стрельбу Артемом Казанцевым и получил от него пулевое ранение. Но несмотря на рану, Александр немедленно отправился к директору школы и сообщил о происходящем. Благодаря этому появилась возможность оперативно начать эвакуацию.
В учебную часть в Вольске отправилась машина с посылками для мобилизованных из Удмуртии. Бойцам отправили теплые вещи, письма школьников, мед и сладости. Кроме того, неравнодушные жители Удмуртии отправили для солдат чайники, тепловые пушки, топоры и бензопилы, лопаты и многое другое.
В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии осудят одного из местных жителей.Он обвиняется в незаконной вырубке леса. В мае этого года мужчина нанял группу местных жителей для заготовки древесины. При этом он не сообщил им, что у него нет на это законного разрешения. Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей.
В создании нового клипа для российской певицы Светланы Светиковой участвовала продакшн-студия «1147 Productions», которую основали выходцы из Ижевска. Продюсер Евгения Креславская рассказала в интервью «Комсомолке», как проходили съемки.
К концу 2022 года должен завершиться первый этап благоустройства Березовой рощи. Но на этом ремонт не заканчивается. Администрация Ижевска рассказала «Комсомолке» о планах подрядчиков на следующий сезон.
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