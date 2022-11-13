Гороскоп на неделю: с 14 по 20 ноября Овнов ждут новые знакомства, а Львов интриги и измены

Магия внутри нас Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю.

ОВЕН

Ваша душа будет рваться в бой. Не бойтесь проявлять себя и пробовать новое. Возможно, вам удастся завести знакомства, которые в будущем будут полезны.

ТЕЛЕЦ

Счастье может оказаться иллюзией. Уделите внимание своим близким. Если вы не желаете в своей жизни резких перемен, то сейчас самое время, чтобы наладить отношения и проработать внутренние проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Попытки все успеть не приведут ни к чему хорошему. Аккуратно разберите свои планы. Мусор выбросите, а то что радует вас, оставьте. Не позволяйте себе перерабатывать.

РАК

Прислушайтесь к знакам судьбы. Предложения от незнакомцев могут оказаться ловушкой. Теплоту и покой стоит искать в друзьях и любимых. Верьте, что темная ночь пройдет, пока вы храните свет в своей душе.

ЛЕВ

Слепая преданность не приведет вас к счастью. Доверяйте фактам. Есть вероятность, что вы станете жертвой измены. Не дайте причинить себе боль. Вы обязательно встретите своего человека и обрести счастье.

ДЕВА

В минуты серьезной усталости и духовного истощения необходимо возвращение домой. Рядом с родными людьми вам удастся найти необходимую опору, получить мудрый совет и помощь, чтобы двигаться к цели.

ВЕСЫ

На этой неделе может случиться так, что вам придется резко сменить сферу деятельности. Не бойтесь. Звезды обещают удачу в делах. Скоро вы найдете свое место в мире.

СКОРПИОН

Вы не останетесь одни даже в самой сложной ситуации. Близкий друг протянет вам руку помощи и поможет избавиться от тревог. Доверьтесь ему.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь набирает обороты. Окружающие будут постоянно требовать от вас неординарных решений. Ловите момент, принимайте решения, не думая. Любой вариант правильный.

КОЗЕРОГ

У вас будет шанс увидеть мир с необычной стороны. Ощутите новую силу и вдохновение. Но не все тайны мироздания вам удастся разглядеть и понять с первой попытки.

ВОДОЛЕЙ

Что-то тревожит и пугает вас. Вам предстоит разобраться с этими переживаниями. Очень скоро в жизни начнутся перемены. Вместе с ними в ваш дом войдет долгожданная любовь.

РЫБЫ

Вы вспомните радость от простых домашних чудес. Вам удастся на некоторое время окунуться в беззаботное детство и скинуть с плеч груз ответственности. Уделите внимание себе и своему здоровью.

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