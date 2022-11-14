Главные новости Ижевска на утро 14 ноября 2022 года: открытие лыжной трассы и два ДТП на трассе М-7 в Удмуртии

Снегопад украсит ваш день Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 14 ноября, понедельник. Начинается новая рабочая неделя. По сообщениям синоптиков, сегодня жителей столицы республики ожидает пасмурная погода и небольшой снег, столбик термометра поднимется не выше 0 °С.

Начните этот день с новостей за последние сутки.

Грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на трассе М-7 в Удмуртии

Грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся Фото: @psch37

13 ноября около 07:37 поступило сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля на 135 км трассы М-7. Около Малой Пурги грузовик совершил наезд на стоящий автобус. В результате чего съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В Удмуртии открыли первую лыжную трассу длинной в 2,5 километра

Снег заготовили еще прошлой зимой Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В спортивно-оздоровительном лыжном комплексе им. Г. Кулаковой подготовили лыжную трассу длинной в 2,5 км. Снег для нее был специально заготовлен заранее, еще прошлой зимой, с помощью специальной технологии хранения. Он укрывался на улице под опилом. Это позволило сохранять его даже в жару.

Фигуристка из Удмуртии выиграла короткую программу на Гран-при России

Елизавета Туктамышева во время проката Фото: скриншот с видео

На четвертом этапе Гран-при России в короткой программе победила уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева. С результатом 84,05 балла Елизавета смогла показать лучший результат сезона в стране.

Участникам спецоперации отправятся более ста пар теплых носков и варежек из Удмуртии

Фото: архив «КП» – Ижевск

Более ста пар вязаных теплых носок и варежек отправят участникам спецоперации студенты и преподаватели из Глазовского государственного педагогического института. Организаторами акции «Тепло наших рук и сердец» стали старший преподаватель кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин Татьяна Наговицына и студенты-активисты. Подробности читайте здесь.

На трассе М-7 столкнулись два легковых автомобиля

О пострадавших не сообщается Фото: @psch37

12 ноября около 16:30 поступило сообщение о ДТП на 137 км трассы М-7. Около деревни Миндерево столкнулись два легковых автомобиля. О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Устанавливаются причины произошедшего.

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