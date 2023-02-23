«Недоедание, недосыпы, панические атаки»: жительница Ижевска о работе экскурсионным гидом за границей

Муршидат Исаева из Ижевска резко изменила свою жизнь и стала гидом в других странах Фото: Личный архив

В 30 лет ижевчанка Муршидат Исаева резко поменяла профессию – бросила работу редактором и уехала в Таиланд, чтобы попробовать себя в качестве экскурсионного гида. Как решилась все изменить, с какими трудностями столкнулась, какие ЧП случаются на экскурсиях и приглашают ли ее туристы на свидания – в интервью «Комсомолке».

«Всегда смотрела на гидов, как на богов»

Сейчас Муршидат 36 лет. Большую часть своей жизни жила в Удмуртии и в Ижевске. Работала журналистом: была нашей коллегой, писала в газету «Центр» и на сайт IZHLIFE, потом редактором в ижевском журнале. В 2014 году она переехала сначала в Санкт-Петербург, через год – в Москву, где трудилась в издательском доме.

«А в 2016 году я поняла, что я жутко устала в столице, что пора в жизни что-то поменять. Так я задумалась о переезде в Таиланд – тогда было модно уезжать в Азию. Только что я там буду делать? Идея поработать гидом пришла случайно. Вспомнила, с каким восхищением смотрела на гидов, с которыми встречалась за границей, и мечтала быть, как они: я, красивая, хожу по городу, рассказываю о достопримечательностях – другими словами, открываю людям мир», - рассказывает Муршидат.

«Вместо групповых экскурсий лучше брать индивидуальные или в малых группах. Те же Турция или Таиланде – очень красивые страны с потрясающими местами. А большинство туристов просто много куда не доезжают» Фото: Личный архив

Она взяла отпуск на основной работе и улетела в Таиланд. На разведку. Ведь одно дело – тебе о стране рассказывают, другое – когда ты все видишь сам.

«Хотя я планировала пожить там хотя бы месяца три, уехала обратно через 5 недель. Просто поняла, что я не готова ко всему этому. Таиланд – совершенно другая страна, другая культура. К тому же, я плохо знала английский. Я поняла, что нужен четкий план действий».

В России Муршидат записалась в школу английского языка, стала изучать Таиланд и мониторить вакансии гидов. Первый опыт отправки резюме получился неудачным: ей сказали, что без опыта работы ее никто, никуда и никогда не возьмет.

«Конечно, расстроилась. Но я реально понимала, что одних моих мозгов, желания что-то делать и учиться новому недостаточно. И когда я совсем отбросила от себя все мысли, наткнулась на вакансию напрямую от туроператора. Послала резюме просто на удачу. А меня едва ли не на следующий день пригласили на собеседование, сразу одобрили и сказали, чтобы я прилетала».

В этот раз в Таиланде Муршидат довольно быстро освоилась. Она прошла обучение и стала сразу работать, минуя трансферного гида – а это обязательный этап для новичков, экскурсионным.

«Таиланд – интересное и в то же время сложное направление: здесь надо много знать, а значит, постоянно читать, учить – времени свободного первое время не было совсем. Работа – дом – работа. Через полгода я поняла, что выгорела: слишком рьяно взялась за новую работу, а перспектив, меж тем, не видела совсем».

Имя Муршидат переводится, как гид или учитель, ведущий к праведной жизни. Как корабль назовешь… Фото: Личный архив

Муршидат снова вернулась в Москву, устроилась в крупную промышленную компанию, работала в сфере внутренних коммуникаций. Ее карьера шла в гору – из менеджера она выросла до руководителя отдела.

Но перспектива путешествий всего два раза в год ее пугала. По старой памяти решила спросить у туроператора, с которым случился дебют в туризме, нет ли у них вакансий. Была. Но только гидом в Турции. Муршидат решила дать себе еще один шанс.

Какими качествами должен обладать гид?

Многие романтизируют эту профессию. Думают, что гиды – это безудержное веселье и непрекращающиеся путешествия.

«Увы и ах. Это работа. И очень тяжелая работа. Ты несешь ответственность за большую группу людей в чужой им стране. В том числе, от тебя зависит, какое мнение у них сложится о стране и как пройдет их отдых. Ты постоянно в тонусе. За красивыми картинками у гидов в соцсетях зачастую стоит недоедание, недосыпы, а у кого-то даже панические атаки», – рассказывает Муршидат.

«Люди встречаются разные. У кого-то что-то случилось, или болит голова, кто-то просто не с той ноги встал. Они не станут тебе об том говорить, не скажут, что нас нужно сегодня пожалеть, подбодрить, но приложат усилия, чтобы подпортить настроение и гиду, и группе. К счастью, таких не так много. Настоящий гид должен реально любить людей и прощать им их слабости».

К каждой экскурсии Муршидат готовится, даже если проводила ее много раз. Она вспоминает даты, какие-то факты, что-то дополнительно читает Фото: Личный архив

По словам Муршидат, гид должен быть не только трудолюбивым и способным к обучению, но и обязательно стрессоустойчивым. Ведь, как правило, когда много людей, всегда что-то да приключается. Например, однажды во время одной из экскурсий в Турции сломался автобус. Муршидат вместе с туристами оказалась на автостраде, без какой-либо возможности купить воду и сходить в туалет. В течение 2,5 часов они ждали другой транспорт.

«Я была на связи с офисом, следовала рекомендациям. И как могла развлекала туристов. Только многие из гостей уже были не в себе, они были готовы буквально меня разорвать. Причем не женщины и дети, а мужчины, здоровые такие дядьки».

Муршидат Исаева Фото: Личный архив

Да, это был жуткий стресс, признается Муршидат. Но внешне она оставалась спокойной. Чтобы хоть как-то скрасить ожидание, она взяла микрофон и начала рассказывать о стране.

«В какой-то момент я слышу с заднего ряда: «Вы думаете, это вообще кому-то интересно? Мы плевать хотели на все эти ваши истории». Это было последней каплей, я с трудом сдерживала слезы. И вдруг меня хлопает по плечу женщина, сидящая за мной: «Муршидат, нам с мужем интересно. Пожалуйста, рассказывайте». Меня это очень подбодрило».

В качестве благодарности подарили мешок «русской» еды

Именно отзывы туристов помогают ей переживать периоды выгорания и усталости.

«Я не раз слышала от гостей после экскурсии: «Вы на своем месте! Спасибо вам за этот день». Однажды на индивидуальной программе по Бангкоку мы с двумя женщинами целый день катались по городу, были в разных местах. Они были от всего в восторге и в конце дня подарили кулон. Еще одним ценным подарком стал пакет русской еды – некоторые туристы везут с собой еду. Я не могла насмотреться на сгущенку, все не решалась ее открыть. И на самом деле, это здорово. Когда долго находишься в чужой стране, начинаешь скучать по русской еде, которую не всегда можешь найти там».

Муршижат Исаева Фото: Личный архив

Вообще, отзывы туристов бывают разные. Некоторые туристы записывают ее рассказы, после экскурсий подписываются на нее в соцсетях, пишут о своих впечатлениях в стихах. Но бывают и отрицательные.

«Я только начинала работать. И написали, что я читаю по бумажке. А я реально читала, потому что невозможно даже с пятого раза запомнить полные имена королей Таиланда, да и вообще тайцев. И это нереально сразу выучить, как и все даты. Конечно, было стыдно, что уж тут скажешь».

«Заманчивое» предложение о замужестве

Конечно, работа Муршидат – кладезь необычных и комичных ситуаций. Например, ей предложили стать… второй женой. Это было в Таиланде, и «заманчивое» предложение ей сделал турист из России.

«Однажды мы с туристами поехали на остров Ко Кут. Туда добираться достаточно долго – час с лишним на скоростной лодке. И я понимаю, что одного из туристов просто не вижу. Искали везде! По правилам можно оставить туриста, если это групповая экскурсия и он был изначально предупрежден о времени и месте встречи. Естественно, гиды так не делают. В общем, я просто в шоке. Мы опаздываем, всем жарко. Какими-то окольными путями нахожу его номер телефона. Звоню и спрашиваю, где он. А он: «Я плыву». Я: «Вы что вплавь решили до острова?» Он: «Нет, на лодке». На совершенно другой лодке. Я была готова взорваться: из-за него вся группа задерживалась. Потом, конечно, он долго извинялся, напросился на прогулку. И вот мы идем, и он говорит: «Вы так прекрасны. Вы могли бы стать моей женой? Второй». Я: «Даже первой нет!». Я против каких-либо романов на работе и тем более с туристами. Для меня работа – это работа. У меня на лице обычно написано, что так делать не надо».

Носил жену всю экскурсию на руках

Встречались в жизни Муршидат и совершенно необычные ситуации на работе. Однажды она проводила индивидуальную экскурсию в Таиланде для пары из России – Елены и Игоря.

«Я подъезжаю к отелю и вижу, что девушка с трудом передвигается – она, как желе, не могла передвигаться. У меня паника – как она пройдет пешком все, что запланировано? Но Елена успокаивает, что ей поможет муж. Смотрю, действительно, Игорь – крепкий парень. Но они явно не понимали, на что идут, ведь большая часть экскурсии пешая, множество ступенек… Я видела, как она злилась из-за своего бессилия. Но Игорь терпеливо извлекал ее из автомобиля и бережно возвращал, поднимал по многочисленным лестницам», – вспоминает ижевчанка.

Оказалось, что ребята недавно поженились, и с тех пор он всегда ее носил на руках. На экскурсии даже водитель вошел в их положение: всегда был наготове, договорился, чтобы их пустили на машине к Храму истины, хотя это запрещено. Конечно, ребята остались довольными. И рассказали, что собираются в Камбоджу с многочисленными храмами.

«Через несколько дней мы встретились с ними снова. Они – загоревшие, уставшие, счастливые. Строят планы на следующий отпуск. В Таиланде я много раз видела проявления любви, настоящей и безусловной, от которой мурашки по коже. И это была одна из них», – улыбается Муршидат.

Мечтает работать в Иране

Сейчас Муршидат в Таиланде. Снова работает гидом. Признается, что туризм не отпускает, но переезжать насовсем туда не собирается. Хотя несколько лет назад всерьез об этом задумывалась.

«Многие идут в туризм, чтобы не возвращаться домой. У меня наоборот: я на 100 процентов уверена, что в гостях хорошо, а дома реально лучше», – говорит она.

Миссия гида, по мнению Муршидат, влюблять в мир, расширять кругозор людей, показывать и открывать им другие страны. Ее мечта работать гидом в одной из своих любимых стран – в Иране, куда она уже несколько раз ездила в качестве туристки.

«Правда, это не так просто. Надо знать фарси (так по-другому называют персидский язык – прим. Ред.), в идеале – иметь лицензию гида. Я делаю осторожные шаги в этом направлении – мечты должны сбываться!».

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