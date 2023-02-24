Великий пост в 2023 году: меню из вкусных и полезных блюд

Рассказали, сколько длится и в чем суть поста. Фото: архив редакции

Сразу после разгульной Масленицы наступает время Великого поста – центрального и самого строгого в православии. «Комсомолка» расскажет, что он собой представляет, почему так важен для верующих, так ли важно то, что мы в этот период едим.

Когда и сколько?

Самый главный пост длится 48 дней и направлен на подготовку празднования Пасхи. В 2023 году он продлится с 27 февраля по 15 апреля. У каждой недели есть свое название и символическое значение:

1 неделя – Торжество православия (чтут победу в иконоборчестве);

2 неделя – Святителя Григория Паламы (объяснил связь между Богом и миром);

3 неделя – Крестопоклонная – поклоняются кресту;

4 неделя – Преподобного Иоанна Лествичника (подал пример постнической и духовной жизни);

5 неделя – Преподобной Марии Египетской (усиленным постом избавилась от развратной жизни);

6 неделя – Вход Господень в Иерусалим, неделя Ваий (вайи – листья пальмы, которыми устилали путь Христа, у нас альтернативой являются веточки вербы);

7 неделя – Страстная седмица (вспоминают последние дни земной жизни, страданий, смерти и погребения Иисуса Христа).

В чем суть поста и что можно есть в этот период?

С его помощью верующие очищают душу и тело от всего, что мешает им приблизиться к духовному началу: строгое воздержание в пище, молитва, освобождение от зависти, обид, злости и прощение врагов.

Основными продуктами в течение 48 дней являются овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, соления и варения, бобовые, крупы.

Первая неделя самая строгая. В первый день – чистый понедельник – нужно полностью отказаться от пищи, со вторника до пятницы разрешается есть сырые фрукты и овощи, сухофрукты, мед, орехи, хлеб, воду и соль. В выходные разрешена горячая каша с маслом.

Со второй по шестую неделю включительно:

– понедельник, среда, пятница – сухоядение (пища без термической обработки);

– вторник, четверг – горячая пища без масла;

– выходные – горячая пища с маслом.

В Страстную седмицу разрешается сухоядение, но в пятницу нельзя есть до выноса плащаницы. 7 апреля в Благовещение, если этот день не выпал на Страстную неделю и Вербное воскресенье (за неделю до Пасхи), разрешается есть рыбу, а в Лазареву субботу (перед Вербным воскресеньем) – рыбную икру.

Далеко не все верующие смогут выдержать такой строгий пост, поэтому лучше всего согласовать календарь питания с батюшкой или духовником. Главное – это все же духовная подготовка, а не ограничения в еде.

Примерное меню на неделю

Понедельник:

– завтрак: пшенная каша с огурцом, помидором и луком;

– обед: капустный салат с морковью, рассольник без мяса;

– полдник: гречневые хлебцы с томатной пастой и оливками, чай (желательно без сахара);

– ужин: соевое мясо со спаржей. Ее можно подать свежей или тушеной.

Вторник:

– завтрак: пшеничная каша или булгур;

– обед: салат из тертой моркови, яблока и капустных листьев. Чечевичный суп;

– полдник: ржаные хлебцы со свежими помидорами и огурцами;

– ужин: овсяное молоко.

Среда:

– завтрак: мандарин, перловая каша;

– обед: мясо из сои со стручковой фасолью;

– полдник: яблоко, ломтик ржаного хлеба;

– ужин: овсяная каша с фруктами.

Четверг:

– завтрак: морковный салат с капустными листьями, апельсин;

– обед: суп с рисом и поджаркой из лука, моркови и томатной пасты;

– полдник: маринованные грибы;

– ужин: перловка, блинчик из гречневой муки.

Пятница:

– завтрак: овсяная каша с земляничным вареньем, груша;

– обед: перловка и банан;

– полдник: ломтик ржаного хлеба с помидорами;

– ужин: сыр-тофу из сои и пассерованные овощи.

Суббота:

– завтрак: манная каша, тушеный сельдерей и хлеб;

– обед: сладкий плов из чечевицы, соевого мяса и помидоров;

– полдник: тыквенная каша;

– ужин: яблоко и соевое молоко.

Воскресенье:

– завтрак: гороховый суп и гречневые хлебцы;

– обед: стручковая фасоль, рассольник с соевым мясом;

– полдник: обжаренный арахис без соли;

– ужин: овсяная каша с грецкими орехами и сухофруктами.

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