Вперед, к победе: 12 фото с Чемпионата России по биатлону

Победа не всем давалась легко Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 23 по 26 февраля в Ижевске прошел Чемпионат России по биатлону, также известный как «Ижевская винтовка». Наши коллеги из IZHLIFE делятся самыми яркими кадрами с массовых стартов прошедших 26 февраля.

Женщины на огневом рубеже Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Анастасия Гореева из Московской области заняла второе место в масс-старте Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мария Печенкина, биатлонистка из Тюменской области Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ранее прошли старты индивидуальных гонок. Среди женщин победу одержала Лариса Куклина из Ямало-ненецкого автономного округа. А среди мужчин Кирилл Бажин из Свердловской области. В том же заезде наш земляк Ильназ Мухаметзянов занял второе место.

Масс-старт у мужчин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Но на этом Ильяз Мухаметзянов не остановился. И сумел завоевать свое золото в большом мужском масс-старте.

Эдуард Латыпов из Башкортостана на огневом рубеже Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Во время женского старта развязалась нешуточная борьба.

Огневой рубеж. Женский старт. Слева направо: Анастасия Батманова (8 место, Сахалинская область), Виктория Сливко (1 место, Тюменская область), Лариса Куклина (6 место, Ямало-ненецкий автономный округ) Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Опередив своих соперниц, в массовом заезде первое место заняла спортсменка из Тюменской области, Виктория Сливко.

Награждение победителей женского масс-старта. Золото – Виктория Сливко, серебро – Анастасия Гореева, бронза – Екатрина Носкова (Ханты-мансийский автономный округ) Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Я просто работала, старалась, боролась за каждый выстрел, потому что была не готова бороться ходом. Настраивала себя, что не готова, но сегодняшняя гонка показала, что я в достаточно неплохом состоянии», – поделилась спортсменка

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