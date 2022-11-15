Последние новости Ижевска на утро 15 ноября: упавшие от ветра деревья, новый год без елочки и ремонт самой загруженной трассы региона

Традиционный новостной дайджест
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 15 ноября. День обещает быть морозным и снежным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Первый сильный снегопад не обошелся без последствий
Пробки, повышения цен на такси и упавшие от ветра деревья. Столица Удмуртии тяжело пережила первую в этом сезоне метель. «Комсомолка» собрала фото и видео очевидцев.
В Ижевске поднялась сильная метель
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Трассу «Ижевск – Воткинск» реконструируют
Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев сообщил о том, что самую загруженную автотрассу региона наконец реконструируют. Проект планируют закончить к концу 2023 года.
Начало ремонта запланировано на 2024 год
Фото: Архив КП
Женщина задушила свою мать
Страшное преступление произошло в в Удмуртии. 64-летняя пенсионерка не могла самостоятельно передвигаться, поэтому дочь должна была ухаживать за ней. Но вместо помощи женщина решила задушить свою родительницу.
Перед тем как совершить убийство, женщина выпила
Фото: Мария Бакланова
Подрядчики выпустили технику и рабочих на уборку дорог после снегопада
59 машин и 80 дорожных рабочих вышли убирать снег на улицах Ижевска. Рабочие занимались расчисткой дорог, а также посыпали улицы специальным веществом, чтобы предотвратить появление гололеда.
Фото: сайт администрации Ижевска
В Воткинске отказались от покупки новогодней ели
Времена сейчас непростые. Поэтому не смотря на старые планы, в Воткинске решили отказаться от закупки новой праздничной елочки и оставить старую, даже несмотря на ее состояние.
Фото: Алексей Заметаев в ВКонтакте @id38097905
Общественники Удмуртии озвучили пункты резолюции по усилению безопасности в школах и детсадах
В Ижевске во второй половине октября состоялся большой круглый стол, посвященный вопросам организации безопасности детей в школах, детсадах и других социальных учреждениях. Там общественники озвучили ряд мер, которые планируют принять в учебных заведениях.
Обсуждение состоялось за круглым столом в октябре 2022 года
Фото: Мария Бакланова
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