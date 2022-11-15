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Общество15 ноября 2022 3:35

Последние новости Ижевска на утро 15 ноября: упавшие от ветра деревья, новый год без елочки и ремонт самой загруженной трассы региона

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Софья Кель
Традиционный новостной дайджест

Традиционный новостной дайджест

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 15 ноября. День обещает быть морозным и снежным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Первый сильный снегопад не обошелся без последствий

Пробки, повышения цен на такси и упавшие от ветра деревья. Столица Удмуртии тяжело пережила первую в этом сезоне метель. «Комсомолка» собрала фото и видео очевидцев.

В Ижевске поднялась сильная метель

В Ижевске поднялась сильная метель

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трассу «Ижевск – Воткинск» реконструируют

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев сообщил о том, что самую загруженную автотрассу региона наконец реконструируют. Проект планируют закончить к концу 2023 года.

Начало ремонта запланировано на 2024 год

Начало ремонта запланировано на 2024 год

Фото: Архив КП

Женщина задушила свою мать

Страшное преступление произошло в в Удмуртии. 64-летняя пенсионерка не могла самостоятельно передвигаться, поэтому дочь должна была ухаживать за ней. Но вместо помощи женщина решила задушить свою родительницу.

Перед тем как совершить убийство, женщина выпила

Перед тем как совершить убийство, женщина выпила

Фото: Мария Бакланова

Подрядчики выпустили технику и рабочих на уборку дорог после снегопада

59 машин и 80 дорожных рабочих вышли убирать снег на улицах Ижевска. Рабочие занимались расчисткой дорог, а также посыпали улицы специальным веществом, чтобы предотвратить появление гололеда.

Фото: сайт администрации Ижевска

Фото: сайт администрации Ижевска

В Воткинске отказались от покупки новогодней ели

Времена сейчас непростые. Поэтому не смотря на старые планы, в Воткинске решили отказаться от закупки новой праздничной елочки и оставить старую, даже несмотря на ее состояние.

Фото: Алексей Заметаев в ВКонтакте @id38097905

Фото: Алексей Заметаев в ВКонтакте @id38097905

Общественники Удмуртии озвучили пункты резолюции по усилению безопасности в школах и детсадах

В Ижевске во второй половине октября состоялся большой круглый стол, посвященный вопросам организации безопасности детей в школах, детсадах и других социальных учреждениях. Там общественники озвучили ряд мер, которые планируют принять в учебных заведениях.

Обсуждение состоялось за круглым столом в октябре 2022 года

Обсуждение состоялось за круглым столом в октябре 2022 года

Фото: Мария Бакланова

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ИнтересноеДоброе утро, Ижевск!