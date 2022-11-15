Последние новости Ижевска на утро 15 ноября: упавшие от ветра деревья, новый год без елочки и ремонт самой загруженной трассы региона

Традиционный новостной дайджест Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 15 ноября. День обещает быть морозным и снежным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Первый сильный снегопад не обошелся без последствий

Пробки, повышения цен на такси и упавшие от ветра деревья. Столица Удмуртии тяжело пережила первую в этом сезоне метель. «Комсомолка» собрала фото и видео очевидцев.

В Ижевске поднялась сильная метель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трассу «Ижевск – Воткинск» реконструируют

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев сообщил о том, что самую загруженную автотрассу региона наконец реконструируют. Проект планируют закончить к концу 2023 года.

Начало ремонта запланировано на 2024 год Фото: Архив КП

Женщина задушила свою мать

Страшное преступление произошло в в Удмуртии. 64-летняя пенсионерка не могла самостоятельно передвигаться, поэтому дочь должна была ухаживать за ней. Но вместо помощи женщина решила задушить свою родительницу.

Перед тем как совершить убийство, женщина выпила Фото: Мария Бакланова

Подрядчики выпустили технику и рабочих на уборку дорог после снегопада

59 машин и 80 дорожных рабочих вышли убирать снег на улицах Ижевска. Рабочие занимались расчисткой дорог, а также посыпали улицы специальным веществом, чтобы предотвратить появление гололеда.

Фото: сайт администрации Ижевска

В Воткинске отказались от покупки новогодней ели

Времена сейчас непростые. Поэтому не смотря на старые планы, в Воткинске решили отказаться от закупки новой праздничной елочки и оставить старую, даже несмотря на ее состояние.

Фото: Алексей Заметаев в ВКонтакте @id38097905

Общественники Удмуртии озвучили пункты резолюции по усилению безопасности в школах и детсадах

В Ижевске во второй половине октября состоялся большой круглый стол, посвященный вопросам организации безопасности детей в школах, детсадах и других социальных учреждениях. Там общественники озвучили ряд мер, которые планируют принять в учебных заведениях.

Обсуждение состоялось за круглым столом в октябре 2022 года Фото: Мария Бакланова

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».