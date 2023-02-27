Главные новости Ижевска на утро 27 февраля: глава Можги покинул свой пост, у автозавода сменился директор и биатлонист из Ижевска одержал победу на Чемпионате России по биатлону

Сегодня в Ижевске обещают снег. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают снежную погоду. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха 0…+2 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ожидается снег.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Чемпионата России по биатлону в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

С 23 по 26 февраля в Ижевске прошел Чемпионат России по биатлону, также известный как «Ижевская винтовка». Собрали 12 самых ярких кадров с массовых стартов прошедших 26 февраля.

Более 870 человек доставили в наркодиспансер Удмуртии в январе 2023 года

За январь этого года в кабинеты медосвидетельствования наркодиспансера Удмуртии доставили 872 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В это число входят пьяные водители, нарушители правопорядка и наркоманы. С одной стороны, такое большое количество пациентов ожидаемо, ведь первый месяц года богат на праздничные дни. А с другой, не стоит превращать это в норму. Пьяный человек теряет не только концентрацию, но и скорость внимания.

Биатлонист из Ижевска Ильназ Мухамедзянов одержал победу на чемпионате России по биатлону

Фото: betassist.ru

В Ижевске в рамках Чемпионата России по биатлону состоялся массовый заезд на дистанцию в 20 км. В ходе гонки первое место занял спортсмен из Ижевска Ильназ Мухамедзянов. Спортсмен из Удмуртии преодолел дистанцию в 20 км за 41.24,5, допустив три промаха.

Два частных хозяйства загорелись в Удмуртии

24 февраля примерно в 10:20 в деревне Большой Жужгес Увинского района загорелись два частных хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огонь уничтожил сено. А также пламя задело навес, 3 стайки и стены хлева на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, хозяйства загорелись из-за короткого замыкания в электросети освещения под навесом.

Глава Можги Михаил Трофимов покинул свой пост по собственному желанию

25 февраля Михаил Трофимов принял решение покинуть пост главы Можги. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

По словам Трофимова, он принял это решение по собственному желанию. 25 февраля был его последним рабочим днем.

Глава Удмуртии Александр Бречалов попал под санкции США

24 февраля на официальном сайте госдепартамента Соединённых штатов Америки опубликовали очередной список санкций. На этот раз в него попал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Департамент внес в список 48 глав районов и 9 министров. Основной причиной попадания под санкции обозначили «призыв россиян» в участии в СВО.

Александр Богачев стал новым директором автозавода «Лада Ижевск»

Фото: АвтоВАЗ

22 февраля на должность генерального директора автозавода «Лада Ижевск» встал Александр Богачев. Об этом сообщает «Коммерсантъ – Удмуртия».

Он сменил прошлого директора – Дениса Носова, руководящего заводом с ноября 2018 года.

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