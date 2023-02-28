Последние новости Ижевска на утро 21 февраля: уход поэта Тяптина, покупка ресторанов KFC и весеннее потепление

Совсем скоро весна!
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 февраля, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет ветреная погода: -5 градусов, метель, снег.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Фото: Амир Закиров
Холдинг из Польши Amrest расторг договор о продажи сети ресторанов быстрого питания KFC с ООО «Альмира» и подписал новый договор с компанией из Ижевска «Смарт-Сервис».
Владимир Тяптин
Скончался поэт, почетный гражданин Ижевска и заслуженный работник культуры Владимир Тяптин. Поэт скончался на 83 году жизни.
Прогноз погоды в Ижевске на неделю
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Февраль уходит, унося с собой зиму, но оставляет марту снега. По крайней мере, на первую неделю. Холодов синоптики пока не обещают, только в середине недели возможно кратковременное понижение температурного фона. Продлится это, впрочем, недолго. К выходным снова потеплеет.
Фото: Анастасия Захарова
В деревне Каменное Завьяловского района разрешился вопрос с выселением многодетной семьи из барака, однако не так благополучно, как хотелось бы. Историю «Комсомолке» рассказала жительница дома Вероника.
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