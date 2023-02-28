Последние новости Ижевска на утро 21 февраля: уход поэта Тяптина, покупка ресторанов KFC и весеннее потепление

Совсем скоро весна! Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 февраля, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет ветреная погода: -5 градусов, метель, снег.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Продажа ресторанов KFC

Фото: Амир Закиров

Холдинг из Польши Amrest расторг договор о продажи сети ресторанов быстрого питания KFC с ООО «Альмира» и подписал новый договор с компанией из Ижевска «Смарт-Сервис».

Ушел Тяптин

Владимир Тяптин

Скончался поэт, почетный гражданин Ижевска и заслуженный работник культуры Владимир Тяптин. Поэт скончался на 83 году жизни.

Весеннее потепление

Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Февраль уходит, унося с собой зиму, но оставляет марту снега. По крайней мере, на первую неделю. Холодов синоптики пока не обещают, только в середине недели возможно кратковременное понижение температурного фона. Продлится это, впрочем, недолго. К выходным снова потеплеет.

Сохранили жилье

Фото: Анастасия Захарова

В деревне Каменное Завьяловского района разрешился вопрос с выселением многодетной семьи из барака, однако не так благополучно, как хотелось бы. Историю «Комсомолке» рассказала жительница дома Вероника.

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