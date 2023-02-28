Экологично – это логично

Последние несколько лет внесли существенные изменения в принципы строительства многоквартирных домов. Развитие интернета и период самоизоляции спровоцировали рост числа людей, все чаще использующих свои квартиры как многофункциональное пространство. Дом (МКД) становится чем-то бóльшим: теперь это и место работы, и пространство для отдыха и поле для самовыражения. Поэтому сегодня, выбирая жилье, мы чаще ориентируемся на принципы экологичности, энергоэффективности, приватности и, одновременно, доступности пространства.
ЖК «Березовая роща» строится на улице Шишкина в тихом и уютном микрорайоне «Культбаза». Центром, которого всегда был парк Березовая роща - зеленый массив площадью около 8,5 га. Здесь есть всё необходимое для спорта и отдыха на свежем воздухе.
Дизайнерское оформление МОП тоже придерживается принципов экологичности. Чистые, природные цвета и натуральные материалы - вот основа концепции интерьера ЖК «Березовая роща».
Класс энергопотребления дома А+ показывает, что в доме экономится 50-60% ресурсов. Такие показатели достигаются за счёт использования качественных стройматериалов и инновационных инженерных коммуникаций.
Фасады 1-го дома ЖК «Березовая роща» будут выполнены из самого экологичного и долговечного материала - кирпича. Его выбору сотрудники компании «АССО-Строй» уделяют особое внимание. Правильно подобранный кирпич создает неповторимый облик и особую атмосферу каждого жилого дома.
Во дворе ЖК «Березовая Роща» каждый найдет занятие по душе. Малыши смогут поиграть в песочнице, пока родители отдыхают на удобных лавочках. Дошкольников увлекут современные игровые комплексы. Для активного отдыха есть спортивная площадка и зона воркаута.
Принципы многофункциональности учтены в планировочных решениях. В наличии есть студии, 1,5-, 2,5- и 3,5-комнатные квартиры с продуманной планировкой. Объединенная кухня-гостиная станет местом сбора семьи, а комнаты - пространством для работы или отдыха. В прихожей предусмотрено место под гардероб.
Увеличенная высота потолков, разводка труб в стяжке пола, вывесы под кондиционер на фасаде – все это позволяет адаптировать помещение под любой жизненный сценарий. Электрические розетки на лоджиях позволят обустроить там рабочее место или зону отдыха летом.
Район Культбазы располагает всей необходимой социальной и образовательной инфраструктурой. В шаговой доступности — 13 детских садов, Гуманитарный лицей, школа №84. Недалеко УдГУ, медакадемия, торговые центры, продуктовые гипермаркеты.
В ЖК «Березовая роща» спроектирована безбарьерная среда – без ступеней и пандусов. Вход в подъезд на уровне земли - это удобно для мам с колясками, велосипедистов и пожилых людей. Два высокоскоростных лифта поднимут до нужного этажа, а удобная навигация в холле и на межквартирной площадке не останется незамеченной.
Район Культбаза давно полюбился жителям Ижевска, желающим жить недалеко от центра, но при этом уединенно - в отдалении от шумных и пыльных магистралей. Закрытый двор без машин позволит родителям спокойно отпускать детей на прогулку одних. На первом этаже предусмотрено место для консьержа, колясочная и общий санузел, а также кладовые на -1 этаже.
Принципы приватности соблюдены также при проектировке квартир. Конструкция пола с шумоизоляцией дает свободу для игр с детьми или позволит обустроить спокойное рабочее место. Функциональная электрическая разводка предоставляет много возможностей для зонирования пространства.
Вы удивитесь, но такое жилье можно приобрести по разумным ценам, если сделать это вовремя. На сегодняшний день, стартовые цены на квартиры ЖК «Березовая роща» продолжают быть актуальными. Приобрести квартиру в доме КОМФОРТ-класса можно от 2 474 800 рублей. Есть возможность воспользоваться гибкими условиями беспроцентной рассрочки или ипотечными программами. За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж компании АССО-Строй по адресу г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268Ж или по телефону 911-011.
Соответствовать потребностям потенциального покупателя в современном обществе – сложная задача для застройщика. Специалисты ГК АССО-Строй благодаря многолетнему опыту вовремя их выявляют и успешно реализуют в своих проектах. ЖК «Березовая роща» является непосредственным тому доказательством. Экологичность и энергоэффективность на сегодняшний день - это синонимы качества, высокий уровень которого специалисты ГК «АССО-Строй» поддерживают во всех своих проектах.
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