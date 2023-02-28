Экологично – это логично

Последние несколько лет внесли существенные изменения в принципы строительства многоквартирных домов. Развитие интернета и период самоизоляции спровоцировали рост числа людей, все чаще использующих свои квартиры как многофункциональное пространство. Дом (МКД) становится чем-то бóльшим: теперь это и место работы, и пространство для отдыха и поле для самовыражения. Поэтому сегодня, выбирая жилье, мы чаще ориентируемся на принципы экологичности, энергоэффективности, приватности и, одновременно, доступности пространства.

Разберем их на примере Жилого комплекса «Березовая роща» ГК «АССО-Строй»

Экологичность:

ЖК «Березовая роща» строится на улице Шишкина в тихом и уютном микрорайоне «Культбаза». Центром, которого всегда был парк Березовая роща - зеленый массив площадью около 8,5 га. Здесь есть всё необходимое для спорта и отдыха на свежем воздухе.

Дизайнерское оформление МОП тоже придерживается принципов экологичности. Чистые, природные цвета и натуральные материалы - вот основа концепции интерьера ЖК «Березовая роща».

Энергоэффективность:

Класс энергопотребления дома А+ показывает, что в доме экономится 50-60% ресурсов. Такие показатели достигаются за счёт использования качественных стройматериалов и инновационных инженерных коммуникаций.

Фасады 1-го дома ЖК «Березовая роща» будут выполнены из самого экологичного и долговечного материала - кирпича. Его выбору сотрудники компании «АССО-Строй» уделяют особое внимание. Правильно подобранный кирпич создает неповторимый облик и особую атмосферу каждого жилого дома.

Многофункциональность:

Во дворе ЖК «Березовая Роща» каждый найдет занятие по душе. Малыши смогут поиграть в песочнице, пока родители отдыхают на удобных лавочках. Дошкольников увлекут современные игровые комплексы. Для активного отдыха есть спортивная площадка и зона воркаута.

Принципы многофункциональности учтены в планировочных решениях. В наличии есть студии, 1,5-, 2,5- и 3,5-комнатные квартиры с продуманной планировкой. Объединенная кухня-гостиная станет местом сбора семьи, а комнаты - пространством для работы или отдыха. В прихожей предусмотрено место под гардероб.

Увеличенная высота потолков, разводка труб в стяжке пола, вывесы под кондиционер на фасаде – все это позволяет адаптировать помещение под любой жизненный сценарий. Электрические розетки на лоджиях позволят обустроить там рабочее место или зону отдыха летом.

Доступность:

Район Культбазы располагает всей необходимой социальной и образовательной инфраструктурой. В шаговой доступности — 13 детских садов, Гуманитарный лицей, школа №84. Недалеко УдГУ, медакадемия, торговые центры, продуктовые гипермаркеты.

В ЖК «Березовая роща» спроектирована безбарьерная среда – без ступеней и пандусов. Вход в подъезд на уровне земли - это удобно для мам с колясками, велосипедистов и пожилых людей. Два высокоскоростных лифта поднимут до нужного этажа, а удобная навигация в холле и на межквартирной площадке не останется незамеченной.

Приватность:

Район Культбаза давно полюбился жителям Ижевска, желающим жить недалеко от центра, но при этом уединенно - в отдалении от шумных и пыльных магистралей. Закрытый двор без машин позволит родителям спокойно отпускать детей на прогулку одних. На первом этаже предусмотрено место для консьержа, колясочная и общий санузел, а также кладовые на -1 этаже.

Принципы приватности соблюдены также при проектировке квартир. Конструкция пола с шумоизоляцией дает свободу для игр с детьми или позволит обустроить спокойное рабочее место. Функциональная электрическая разводка предоставляет много возможностей для зонирования пространства.

Стоимость:

Вы удивитесь, но такое жилье можно приобрести по разумным ценам, если сделать это вовремя. На сегодняшний день, стартовые цены на квартиры ЖК «Березовая роща» продолжают быть актуальными. Приобрести квартиру в доме КОМФОРТ-класса можно от 2 474 800 рублей. Есть возможность воспользоваться гибкими условиями беспроцентной рассрочки или ипотечными программами. За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж компании АССО-Строй по адресу г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268Ж или по телефону 911-011.

Соответствовать потребностям потенциального покупателя в современном обществе – сложная задача для застройщика. Специалисты ГК АССО-Строй благодаря многолетнему опыту вовремя их выявляют и успешно реализуют в своих проектах. ЖК «Березовая роща» является непосредственным тому доказательством. Экологичность и энергоэффективность на сегодняшний день - это синонимы качества, высокий уровень которого специалисты ГК «АССО-Строй» поддерживают во всех своих проектах.

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