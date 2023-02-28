5 главных «почему» об имплантации зубов

Фото: предоставлено клиникой

Такое направление стоматологии, как имплантация зубов, с каждым годом набирает в России популярность. Новейшие технологии теперь доступны в регионах, не отстают и ижевские клиники. Например, специалисты передовой клиники «АктивДент» имеют многолетний опыт проведения подобных операций и работают на самом современном оборудовании.

Тем не менее у пациентов продолжают возникать вопросы и сомнения, касающиеся имплантации. Почему это лучше съемных протезов? И почему просто не оставить на месте зуба пустое место? Вместе со стоматологом ортопедом-хирургом-имплантологом клиники «АктивДент» Игорем Усиковым разбираем 5 наиболее частых «почему» об имплантации зубов.

Почему важно восстанавливать потерянные зубы?

— Отсутствие даже одного, а уж тем более нескольких зубов – это не только эстетическая проблема, но и негативное влияние на здоровье. Отсутствие зуба или зубов со временем приводит к деформации зубного ряда.

Смещаются зубы, соседствовавшие с утраченным. Стремясь заполнить свободное пространство и взять на себя жевательную нагрузку, они искривляются и раздвигаются. Неравномерная нагрузка и изменение положения зубов ускоряет их износ, провоцирует заболевания ротовой полости и увеличивает риск потерять другие зубы. Из-за этого нарушаются прикус и линия улыбки, меняются черты лица, ухудшается дикция.

Из-за того, что пища хуже пережевывается, возникают проблемы с пищеварением, в результате организм получает меньше питательных веществ. Появляются боли в области шеи, головные боли, меняется осанка.

В стоматологии “АктивДент” мы особое внимание уделяем первичной консультации и диагностике, благодаря этому составляется наиболее подходящий план лечения для пациента.

Игорь Сергеевич, почему имплантация – предпочтительный вариант?

— Долгое время пациентам были доступны только два варианта замещения утраченных зубов – съемные и мостовидные протезы. Они возможны и сейчас, и они стоят дешевле, но имплантация имеет ряд преимуществ.

- Имплант позволяет полностью воссоздать функциональность утраченного зуба и выглядит как натуральный зуб.

- Имплантация предотвращает потерю костной ткани, которая неизбежна, если зуб отсутствует более 6-12 месяцев. Кость начинает атрофироваться, и десна проседает. Если после потери зуба прошло много времени, перед имплантацией костную ткань приходится наращивать.

- Сохраняет целыми соседние зубы – их не нужно обтачивать и лишать нервов, как при установке мостовидного протеза. Кстати, на титановые корни можно устанавливать и коронки, и мосты без разрушения других единиц зубного ряда.

- Позволяет избежать смещения зубов и сохранить нормальный прикус, когда нагрузка распределяется между зубами равномерно и преждевременный износ им не грозит.

- Улучшает дикцию и внешний вид, а вместе с этим повышает уверенность в себе.

- Увеличивает срок службы всего зубного ряда.

Как правило, известные производители дают пожизненную гарантию на сами импланты. А гарантийный срок на работу врача в нашей клинике – 2 года.

Какие анализы необходимо сдать перед проведением имплантации?

— В большинстве случаев назначается только панорамный снимок или КТ (компьютерная томография) челюсти для оценки состояния зубов и кости. Иногда стоматолог-имплантолог также направляет пациента на анализ крови. Других исследований, как правило, не проводится. Так же перед имплантацией зубов я рекомендую пройти своим пациентам терапевтическую санацию полости рта: провести профессиональную гигиену и пролечить зубы.

Почему не нужно бояться имплантации?

Часто пациенты боятся боли, все-таки установка импланта – это операция, хоть и небольшая.

— Они боятся совершенно напрасно. Это штатная процедура, которая проходит без риска для здоровья пациента, а современная анестезия делает ее безболезненной. Иногда лечить зубы более неприятно, чем устанавливать импланты. Обычно вся операция занимает от 15 до 40 минут. Максимум, что может быть после нее, – небольшой дискомфорт. Если пациента правильно подготовили и качественно провели операцию, он чувствует себя лучше, чем после удаления зуба.

Другой распространенный страх – что имплант не приживется и выпадет. Моя личная статистика за 10 лет – 98,9% установленных имплантатов приживаются. У других врачей клиники «АктивДент» похожая картина. Имплантаты изготавливаются в основном из титана – биоинертного материала. Для иммунной системы он невидим, а потому не воспринимается как чужеродный элемент. Стоматология «АктивДент» дает гарантию 1 год на приживление импланта. Если пациент соблюдал рекомендации своего доктора и имплант все же отторгается, мы проводим повторную операцию бесплатно для пациента.

Стоматолог ортопед-хирург-имплантолог клиники «АктивДент» Игорь Усиков. Фото: предоставлено клиникой.

Почему при имплантации могут возникать проблемы?

— На самом деле проблемы при имплантации довольно редки. Но есть несколько факторов, которые на нее влияют.

Первый – это состояние здоровья и возраст пациента. Нужно учитывать, что у пожилых людей снижаются регенеративные процессы, а иммунитет снижается. При проведении процедуры пациентам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать осторожность и ряд условий.

Второе – это квалификация хирурга-имплантолога.

Выбор схемы лечения, учет всех факторов риска и правильная установка имплантата – зона ответственности доктора. В клинике «АктивДент» мы учитываем индивидуальные особенности каждого пациента, выявляем ограничения и разрабатываем план лечения. Используем только импортные имплантологические системы, которые доказали свою надежность.

Если первые две составляющие успеха зависят от врача, то третья полностью представляет собой зону ответственности пациента. Это соблюдение рекомендаций доктора в послеоперационный период.

После имплантации нужно ограничить физические нагрузки, не посещать сауну и бассейн, отказаться от вредных привычек и качественно ухаживать за зубами и полостью рта. Если выполнять назначения и своевременно посещать стоматолога – все получится.

Фото: предоставлено клиникой

Чем раньше вы примете решение об имплантации, тем быстрее и лучше пройдет лечение. Главное – подготовиться и довериться опытным стоматологам!

С каждым пациентом клиники «АктивДент» работает команда профессионалов высокого класса. Ортопед подбирает наиболее подходящую систему, стоматолог-хирург-имплантолог с ассистентами выполняют операцию.

После того как имплант установлен, лечение не заканчивается. Специалисты клиники продолжают сопровождать пациента, постоянно поддерживают с ним связь и отвечают на вопросы.

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