Последние новости Ижевска на утро 1 марта: награждение бойцов из Удмуртии, очередной взлом радиостанций и удаление редкой опухоли из груди подростка

Традиционный обзор новостей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! Вот и наступила весна! Сегодня среда,1 марта. День обещает быть снежным, но относительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Проверка системы оповещения

Сегодня в Ижеске была запланирована комплексная проверка системы оповещения населения. Однако МЧС России приняло решение об отмене. Пока что о новых дате и времени не сообщается.

Изначально планировалось включить электросирены Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удаление редкой опухоли

Жизнь 15-летнего подростка спасли хирурги из Удмуртии. Во время школьного осмотра у молодого человека обнаружили новообразование, которое позднее оказалось редкой опухолью грудной клетки. На момент обнаружения она уже достигала 8 см в диаметре.

Онкологи поставили пациенту диагноз тератома средостения. Фото: Минздрав Удмуртии

Награждение бойцов

Военнослужащих из полка «Италмас» наградили сразу 76 медалями! От имени министра обороны России бойцов из Удмуртии наградил командующий группировкой войск «Днепр».

Фото: Александр Бречалов

Номерки на прием

Более 180 тысяч номерков для записи к врачу сформировали в Удмуртии с 27 февраля по 13 марта. Записаться можно и в онлайн, и в офлайн формате.

131 658 слотов выложены на интернет-сервисах Фото: Мария Бакланова

Очередной взлом

Ряд серверов радиостанций и телеканалов вновь подверглись атаке хакеров. В эфире была объявлена воздушная тревога. МЧС заверило жителей страны в том, что эта информация ложная.

В последний раз серверы взломали 22 февраля Фото: Мария Бакланова

Какой будет весна в этом году?

Начинается весна, а какой она будет в Ижевске? Когда потеплеет? И будет ли паводок в этом году? На эти и многие другие вопросы отвечаем вместе с экспертом.

Потепление придет в Ижевск в конце марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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