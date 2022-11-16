Последние новости Ижевска на утро 16 ноября: рухнувший потолок на Ипподромной и программа на «День пельменя»

В Удмуртии отметят традиционный День пельменя Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 16 ноября. Будьте осторожны на дорогах: прогнозируют гололедицу. Отметить можно международный день, посвященный терпимости, международный день борьбы с анорексией и всероссийский день проектировщика. А начать этот насыщенный поводами день мы предлагаем с традиционной утренней подборки новостей.

Рухнувший потолок

На улице Ипподромной в Ижевске упал потолок в доме. Такая информация появилась в соцсетях. Проводится проверка.

Неосвященные кресты и иконы в «Церковной лавке»

В «Церковной лавке» тоже могут обмануть: кресты и иконы в одном из таких заведений оказались неосвященными.

Отмечаем День пельменя

Дню пельменя в Удмуртии быть! Фестиваль пройдет с 6 по 11 февраля. Полная программа появится чуть позже, но уже понятны основные моменты.

Метеозависимость

При перепадах погоды многие жалуются на плохое самочувствие. Узнали, связаны ли проблемы с сердцем и резкое похолодание и как себе помочь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».