Последние новости Ижевска на утро 16 ноября: рухнувший потолок на Ипподромной и программа на «День пельменя»

В Удмуртии отметят традиционный День пельменя
Фото: Алена Селезнева
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 16 ноября. Будьте осторожны на дорогах: прогнозируют гололедицу. Отметить можно международный день, посвященный терпимости, международный день борьбы с анорексией и всероссийский день проектировщика. А начать этот насыщенный поводами день мы предлагаем с традиционной утренней подборки новостей.
Рухнувший потолок
На улице Ипподромной в Ижевске упал потолок в доме. Такая информация появилась в соцсетях. Проводится проверка.
Неосвященные кресты и иконы в «Церковной лавке»
В «Церковной лавке» тоже могут обмануть: кресты и иконы в одном из таких заведений оказались неосвященными.
Отмечаем День пельменя
Дню пельменя в Удмуртии быть! Фестиваль пройдет с 6 по 11 февраля. Полная программа появится чуть позже, но уже понятны основные моменты.
Метеозависимость
При перепадах погоды многие жалуются на плохое самочувствие. Узнали, связаны ли проблемы с сердцем и резкое похолодание и как себе помочь.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».