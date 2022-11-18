Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Мария АНАНОВА

В конце этой недели, как и обещали синоптики, снегопады закончились, и выглянуло солнце. Однако температурный фон продолжает понижаться. Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, это связано с поступлением на территорию республики холодного арктического воздуха.

Выходные не будут сильно отличаться по погоде от пятницы, разве что станет холоднее. По ночам столбик термометра будет опускаться ниже -10 °С. На дорогах образуется гололедица.

А теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 19 ноября, температура воздуха, по данным Росгидрометцентра, установится в пределах -7 °С. Яндекс.Погода прогнозирует около -10 °С в этот день. До самого вечера продержится ясная погода, возможна переменная облачность. Подует северо-восточный ветер, его скорость составит около 3-4 м/с. К ночи он ослабнет. Ночные температуры установятся около -12.. -14 °С – уже вполне морозно для нас, отвыкших от холодов.

В воскресенье, 20 ноября, также будет довольно солнечно и без осадков. Температура воздуха днем опустится до -8.. -10 °С. Ветер поменяется на юго-западный, его скорость будет небольшой – 2-3 м/с. Ночью направление ветра снова изменится на северо-западное, а скорость упадет до минимальной. Температура воздуха составит около -12 °С.

В начале следующей недели, по предварительному прогнозу, ожидается небольшое потепление.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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