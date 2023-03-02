Последние новости Ижевска на утро 2 марта: двое погибших в зоне СВО бойцов, падение рабочего с 6 этажа и новый пешеходный переход у «Италмаса»

Главные новости города и республики на утро четверга Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 2 марта. В Ижевске облачно, гололедица и до -8°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Простились с бойцами

1 марта в Удмуртии простились с двумя погибшими в зоне СВО военнослужащими. В Ижевске похоронили ефрейтора Ивана Рылова, в Алнашском – сержанта Антонина Тихонова. Посмертно их представили к наградам.

Демонтаж ледового городка

На Центральной площади Ижевска начали убирать ледяные скульптуры – из-за теплой погоды многие из них подтаяли и стали опасны.

Некоторые фигуры продолжают стоять Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Снова «Желтая бирка»

Подрядчиком на отлов бездомных животных в Ижевске снова выбрали АНО «Желтая бирка». Новый контракт вступил в силу 27 февраля. На отлов, стерилизацию, вакцинацию и маркирование животных выделили 10,4 млн рублей.

Тумин покинул пост

1 марта пост министра экономики Удмуртии официально покинул Михаил Тумин. Теперь он станет руководителем Государственного контрольного комитета.

Первый рабочий день нового руководителя ГКК пройдет 2 марта Фото: Диля Ахмадишина

Гибель на стройке

В Ижевске на улице Бородина погиб 20-летний рабочий. Во время проведения подсобных работ на стройке он упал с высоты 6 этажа. Возбуждено уголовное дело.

Переход у «Италмаса»

Недалеко от ТЦ «Италмас» в Ижевске появится новый пешеходный переход. Он будет нерегулируемым и расположится на шлюзовом проезде вдоль улицы 40 лет Победы.

Здесь появится новый переход Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Незаконные премии

За незаконное начисление премий себе самой оштрафовали сотрудницу государственного учреждения Удмуртии. Она систематически подделывала документы и похищала деньги из бюджета.

Кущин ушел в «Росатом»

Дмитрий Кущин переходит на работу в «Росатоме». Он покинул пост советника Главы Удмуртии по проектной деятельности по собственному желанию 28 февраля.

Дмитрий Кущин Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Чат с Минздравом

С 1 марта заработал новый федеральный чат «ЗдравКонтроль», в котором жители могут задать вопросы по здравоохранению. Давать ответы будут представители медицинских организаций.

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