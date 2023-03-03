Последние новости Ижевска на утро 3 марта: концессия на стройку Дворца единоборств и подорожание колбасы

Сегодня ожидается похолодание Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня уже пятница, 3 марта. Весна продолжает наступать. А начать этот день мы предлагаем с традиционного обзора новостей.

Новый и.о. министра экономики

Алексея Братухина назначили и.о. министра экономики Удмуртии. Ранее пост занимал Михаил Тумин.

Концессия на Дворец единоборств

В Москве подписали концессионное соглашение на строительство Дворца единоборств в Ижевске. Процесс начнется уже в этом году. На реализацию проекта выделят субсидию. Она составит более полумиллиона рублей.

Новый глава Сюмсинского района

В Сюмсинском районе новый глава – Павел Кудрявцев. Ранее он занимал пост заместителя главы администрации Сюмсинского района.

Приложение «К врачу»

В Удмуртии появилась мобильная версия приложения для самозаписи в больницу. Оно называется «К врачу». Удмуртия – не первый регион, где им могут воспользоваться жители.

Колбаса подорожала

Не успели мы оправиться от цен на огурцы, как выросла стоимость свеклы и колбасы. Также выросли в цене яйца и молоко. Реальные доходы при этом снизились.

История Дворца пионеров

70 лет назад открылся Дворец пионеров. Он таит в себе немало тайн и загадок. Рассказываем подробнее.

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