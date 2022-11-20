Вот это замес: какие на вкус блины, испеченные по новым технологиям?

Студент модернизировал обычный 3D-принтер в пищевой. Фото: скриншот с видео

Миша Волков – студент 4 курса Удмуртского государственного аграрного университета. Учится он на направлении «технология продукции и организация общественного питания».

Молодой человек уверен, в его будущей профессии важна быстрота и автономность механизмов для приготовления блюд, поэтому он модернизировал обычный 3D-принтер в пищевой. Теперь на нем можно печатать настоящие блины разных форм: круг, квадрат и даже треугольник.

В видео Миша рассказал, почему решил воплотить идею в реальность и как на таком аппарате получаются идеальные круглые блинчики, которые невозможно отличить от приготовленных на обычной кухне.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на день: 21 ноября Близнецам предстоит посплетничать за чашкой кофе, а Овнам довериться себе

Диетолог рассказала жителям Удмуртии о последствиях отказа от сладкого