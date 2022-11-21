Прогноз погоды в Ижевске с 21 по 27 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Холодные воздушные массы из Арктики принесли в Удмуртию настоящую зиму, – по признанию синоптиков, раньше времени. Несмотря на то, что первый снег выпал в этом году довольно поздно, снежный покров сразу же прочно обосновался на территории республики и таять не собирается. Ночи стали очень холодными, на дорогах каждый день образуется лед.

«Температурный фон ближайших дней будет соответствовать климатическим нормам конца декабря», – сообщила пресс-служба гидрометцентра Удмуртии в пятницу, 18 ноября.

По предварительным прогнозам, такая погода сохранится до конца недели. В среду на несколько градусов потеплеет, но серьезной оттепели не ожидается.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, 21 ноября, днем температура воздуха будет держаться около -7 °С, ночью опустится до -13 °С.

Во вторник, 22 ноября, по данным Росгидрометцентра, будет переменная облачность, без осадков. Столбик термометра, по прогнозам разных сервисов погоды, днем окажется в пределах отметок -10.. -7 °С, к вечеру опустится до -11 °С. Слабый юго-восточный ветер к ночи сменится на восточный и усилится до 3 м/с. Снегопад также усилится.

В среду, 23 ноября, ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Днем температура воздуха не будет превышать -8.. -6 °С (по данным Яндекс.Погоды и Росгидрометцентра). Ночью, по прогнозу Яндекса, также относительно тепло – до -8 °С. Росгидрометцентр обещает -12 °С ночью. Ветер в течение суток сохранит северо-восточное направление и скорость около 5 м/с.

24 ноября, в четверг, Росгидрометцентр обещает сильный снегопад, по прогнозу же Яндекса, небольшой снег будет только в начале дня. Температура воздуха, вероятно, установится в пределах -9.. -7 °С, к ночи столбик термометра вновь опустится до -12 °С. Ветер по-прежнему северо-восточный, днем – около 4 м/с, ночью – около 2 м/с. По прогнозу Яндекса, его направление так и не изменится до конца недели.

В пятницу, 25 ноября, уже по данным всех сервисов, – до -9 °С. Обойдется без осадков, либо выпадет небольшой снег. Ночью, по информации Росгидрометцентра, будет до -15 °С, хотя Яндекс прогнозирует более мягкие ночные температуры. Ветер днем и ночью подует северный, 1-2 м/с.

В субботу, 26 ноября, будет облачно с прояснениями, снег и до -9.. -8 °С. Ночью – до -12.. -11, без осадков. Ветер, по данным Росгидрометцентра, изменится на юго-западный, его скорость в течение суток составит около 4 м/с.

В воскресенье, 27 ноября, ожидается переменная или же сплошная облачность, без осадков. Дневная температура установится около -9.. -8 °С, ночная – около -9 °С. Ветер останется юго-западным или северо-восточным, не слишком сильным.

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