Последние новости Ижевска на утро 29 ноября: победа Туктамышевой, смертельное ДТП и суд над директором ЧОП

Ижевск
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 ноября, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода, возможен небольшой снег.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Фото: скриншот с видео
Ура! На шестом этапе Гран-при России, который проходил в Перми, победила уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Синоптики из Удмуртии рассказали о погоде на ближайшие 7 дней.
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске осудят 34-летнего директора ЧОП за незаконное предпринимательство в сфере безопасности детских учреждений.
Астролог из Ижевска составил прогноз в сфере финансов для всех знаков зодиака на 2023 год.
Ян Матвеев - один из участников акции
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске стартовала предновогодняя акция, в которой исполняются мечты тяжелобольных ребятишек из благотворительного фонда «Эра милосердия». И у каждого из нас есть возможность почувствовать себя настоящим волшебником и исполнить заветные желания особенных детей из городов и районов Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД
Утром 28 ноября на 13 км дороги «Сарапул – Каракулино» Сарапульского района мужчина за рулем «Toyota» не справился с управлением и выехал на встречку. Там он врезался в «ГАЗель».
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