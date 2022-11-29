Последние новости Ижевска на утро 29 ноября: победа Туктамышевой, смертельное ДТП и суд над директором ЧОП

Ижевск Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 ноября, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода, возможен небольшой снег.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Победа Туктамышевой

Фото: скриншот с видео

Ура! На шестом этапе Гран-при России, который проходил в Перми, победила уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева.

Погода на неделю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики из Удмуртии рассказали о погоде на ближайшие 7 дней.

Суд над директором ЧОП

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске осудят 34-летнего директора ЧОП за незаконное предпринимательство в сфере безопасности детских учреждений.

Финансовый гороскоп

Астролог из Ижевска составил прогноз в сфере финансов для всех знаков зодиака на 2023 год.

Акция «Елка для каждого»

Ян Матвеев - один из участников акции Фото: Мария Бакланова

В Ижевске стартовала предновогодняя акция, в которой исполняются мечты тяжелобольных ребятишек из благотворительного фонда «Эра милосердия». И у каждого из нас есть возможность почувствовать себя настоящим волшебником и исполнить заветные желания особенных детей из городов и районов Удмуртии.

Смертельное ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

Утром 28 ноября на 13 км дороги «Сарапул – Каракулино» Сарапульского района мужчина за рулем «Toyota» не справился с управлением и выехал на встречку. Там он врезался в «ГАЗель».

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