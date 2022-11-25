Последние новости Ижевска на утро 25 ноября: дорожный коллапс из-за снегопадов и столкновение троллейбуса с автобусом

Предыдущий день больше всего запомнился снегопадом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня наконец-то наступила долгожданная пятница. Вот только по прогнозу она окажется очень снежной, как и день накануне. А «Комсомолка» расскажет, что нового произошло, пока вы спали.

Буксуют все!

Снегопад доставил неудобства всем Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Накануне в Ижевске прошел продолжительный снегопад. Из-за этого образовались пробки, взлетели цены на такси, да и пешеходам пришлось несладко. По региону с последствиями погоды боролись 189 единиц техники. Вот только жители все равно были недовольны.

Причины образования провала в Сарапуле

Яма появилась во дворе одного из домов Сарапула. Фото: Таня Малец

Администрация Сарапула рассказала, почему в городе на улице Степана Разина образовался огромный провал. Все дело в трубах.

Столкновение автобуса и троллейбуса

Да, мы продолжаем обсуждать последствия снегопада. На улице Удмуртской произошло ДТП с автобусом и троллейбусом. Пострадали 14-летний мальчик и женщина.

Пробка длиной в 17 часов

Около Воткинска образовалась пробка, в которой стояли несколько часов. Фото: предоставлено героем публикации

Именно столько простояли на трассе дальнобойщики рядом с Воткинском. Дело тоже было в снегопадах.

Деньги из федерального бюджета

Удмуртия может получить почти 28 млрд рублей из федерального бюджета. Их направят на разные цели, например, строительство «Дворца единоборств».

История зеленого кафтана

Недавно оружейник Владимир Ярыгин получил зеленый кафтан. В современности это второй человек в городе, который удостоился такой чести. А «Комсомолка» рассказывает об истории этого предмета.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».