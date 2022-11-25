Счастье рядом: новогодние каникулы на греческом курорте в Удмуртии

Фото: vk.com/gorlitca

Эх, махнуть бы на новогодних каникулах в Грецию! Мечты? Нет, реальность! На севере Удмуртии есть свой уголок настоящего европейского отдыха. Гостеприимный курорт «Русская Греция резорт» приглашает отдохнуть и пройти путь славы.

Устали, забегались, закрутились и намерены не на шутку отдохнуть? Чтобы только живописная природа, любимые и близкие рядом, вкуснейшая кухня и много развлечений? Тогда вам стоит посетить хутор Горлица в Глазовском районе Удмуртии. На территории этнопарка с любовью и заботой обустроен маленький уголок Греции. Каждый, кто уже побывал здесь, отмечает невероятное гостеприимство и бескрайний океан позитива.

Фото: vk.com/gorlitca

Красиво и уютно!

Курорт «Русская Греция резорт» расположен на берегу пруда в сосновом бору.

В комфортных номерах гостиницы и гостевых домах размещаются семьи с детьми, влюбленные пары, компании друзей и даже целые коллективы. В гостинице предусмотрены уютные и стильные номера на двоих. У каждого – свой неповторимый интерьер и стиль.

Приехали компанией и хотели бы провести время в кругу друзей и родных. Добро пожаловать в шестиместный коттедж с гостиной и двумя спальнями. Уютная кухня укомплектована всем необходимым для комфортного отдыха.

«В номерах уютно, чисто и тепло. Переступив порог комплекса, чувствуешь себя гостем солнечной Греции. И это незабываемо! Уезжая понимаешь, что хочется вернуться сюда ещё и ещё. Благодарим удивительных хозяев за гостеприимство и чудесный отдых, которые навсегда останутся в душе. Всем рекомендую побывать в этом сказочном месте», - поделилась впечатлениями Галина.

Фото: vk.com/gorlitca

Совершаем подвиги!

На двух гектарах разместились множество развлечений для детей и взрослых, Скучать на этом европейском курорте не придется точно! С первого по восьмое января 2023 года гости «Русской Греции» смогут пройти свой собственный путь героя. Прекрасное начало года, не правда ли? Гости этнопарка смогут встать в один ряд с великими героями и узнать, как греки открыли для себя Россию и Удмуртию.

Фото: vk.com/gorlitca

Случалось вам биться с стимфалийскими птицами или с великанами лестригонами? Строить корабль арго? Бывать в тренировочном лагере спартанцев? Кататься со скалы Симплегады? Вряд ли вы хоть на один вопрос ответили «да». Приезжайте на зимние каникулы в «Русскую Грецию резорт» и поставьте кучу галочек в своих активностях и достижениях.

Заправляемся!

Восстанавливать силы на все запланированные свершения нужно вкусной и полезной пищей. Можно тихо и по-семейному пожарить ароматный и вкусный шашлык в специально отведенной зоне или отправиться в ресторан, меню которого разработал бренд-шеф греческого ресторана. Здесь представлены лучшие блюда средиземноморской кухни, а греческий кофе по семейному рецепту оценят даже настоящие гурманы.

Фото: vk.com/gorlitca

Фото: vk.com/gorlitca

Расслабляемся!

Подвиги совершили, вкусно поели, можно и погулять. На ухоженной территории курорта «Русская Греция резорт» можно погулять среди заснеженных сосен, зайти в небольшой зоопарк, порыбачить на пруду или попариться в русской бане с неповторимым домашним колоритом. Вы отдохнете и телом, и душой!

Всего 2 часа на машине от Ижевска и мы, уставшие от повседневной суеты, внезапно оказываемся на живописном и гостеприимном греческом курорте. Вы обязательно захотите вернуться сюда вновь, чтобы вновь и вновь вдыхать чистый воздух, встречать новый день выспавшимися и отдохнувшими, чувствовать себя умиротворенными и готовыми на новые свершения. Счастье совсем близко – в Глазовском районе Удмуртии.

Сайт: gorlitca.ru

Вконтакте: vk.com/gorlitca

Адрес: Глазовский район, хутор Горлица, улица Гомера, дом 4.

Телефон: +7(965)849-00-57 и +7(34141)99-333

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