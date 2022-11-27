Семь ликов Богородицы: каким иконам верующие могут поклониться в храмах Удмуртии

7 почитаемых икон с изображением Девы Марии в республике Фото: Архив КП

Богородицу на Руси всегда почитали особо. Существует около 700 почитаемых икон с изображением Девы Марии, а списков (копий) - бессчетное количество, и к каждой люди идут за помощью. Расскажем о семи особо почитаемых иконах Богородицы, которые хранятся в храмах Удмуртии, и о том, какие молитвы перед ними возносят.

Икона Божией Матери «Всецарица», Михаило-Архангельский кафедральный собор Ижевска

Икона Божией Матери «Всецарица». Фото: Олег Лунин, пресс-служба Ижевской епархии

Икона «Всецарица» прославилась в XVII веке на святой горе Афон. Образ почитается верующими чудотворным, считается, что по молитвам перед ней получают исцеление раковые больные. Хранящийся в Михаило-Архангельском соборе список выполнен монахами святой горы Афон специально для этого кафедрального храма.

«Всех скорбящих Радость» с грошиками, Михаило-Архангельский кафедральный собор Ижевска

«Всех скорбящих Радость» с грошиками. Фото: Олег Лунин, пресс-служба Ижевской епархии

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) прославилась в 1888 году. В Петербурге во время страшной грозы молния ударила в часовню, но находившаяся в ней святая икона Царицы Небесной осталась неповрежденной. Она представляла собой список с иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которую из Москвы привезла княгиня Наталия Алексеевна – сестра Петра Великого.

Лик, до того времени потемневший от копоти, обновился и посветлел. Обгорел только шнур, на котором святая икона висела в углу часовни, да прилипли к поверхности несколько мелких медных монет (грошиков) из разбитой вдребезги кружки для подаяний. С тех пор на списках иконы часто изображают грошики – монеты.

В Михаило-Архангельском соборе Ижевска хранится список иконы, на котором грошики не нарисованы, а являются настоящими дореволюционными монетами, пожертвованными из монастыря Царственных страстотерпцев урочища Ганина Яма.

Почаевская икона Божией Матери, Александро-Невский собор Ижевска

Почаевская икона Божией Матери. Фото: Олег Лунин, пресс-служба Ижевской епархии

Уникальный список с почитаемого образа, хранящегося в Почаевской Успенской лавре в Украине. Была привезена в Ижевск покойным митрополитом Николаем (Шкрумко), который в начале 1980-х был наместником Почаевской лавры, а в последние двадцать лет своей жизни возглавлял Ижевскую архиерейскую кафедру.

Как и оригинал, ижевский список хранится над царскими вратами. Два раза в год (5 августа, в день празднования Почаевского образа, и 7 апреля, в день Благовещения Божией Матери) за всенощным бдением икону спускают, и все верующие могут приложиться к почитаемой святыне.

Икона «Скоропослушница», храм Петра и Павла в селе Шаркан

Икона «Скоропослушница». Фото: @sharkanarhiv

Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница», – древний чудотворный образ, находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. Прославился в XVII веке и особое почитание получил в России.

В Шаркане хранится список иконы, выполненный монахами Афона специально для шарканского храма. Икону подарили Михаилу Ивановичу Родыгину – владельцу чугунолитейного завода в Шаркане, крупному меценату – в 1883 году.

Список пользовался почитанием уже в дореволюционное время, прославился чудотворениями. Благодаря почитанию вокруг иконы сформировалась монашеская община, просуществовавшая до 1939 года. После закрытия общины и храма икону удалось спасти, она хранилась тайно в доме одной из монахинь. В наши дни в конце 1990-х икона вернулась во вновь построенный в Шаркане храм.

Тихвинская икона, Ризоположенский женский монастырь в селе Люк Завьяловского района

Тихвинская икона. Фото: @hram-luk.cerkov.ru/

Тихвинская икона – один из древнейших, почитаемых во всем православном мире образов. По всему миру существует множество списков с иконы, прославившихся как чудотворные. Икона, хранящаяся в Люке, написана в Пантелеимоновом монастыре горы Афон в 1901 году. Внизу есть подпись «Благословение». На иконе видны следы мироточения, перед ней особенно молятся о даровании детей.

Августовская икона Божией Матери, храм Петра и Павла в селе Тыловыл-Пельга Вавожского района

Августовская икона Божией Матери. Фото: Олег Лунин, пресс-служба Ижевской епархии

Августовская икона была явлена в дни Первой мировой войны, 14 сентября 1914 года. Божия Матерь явилась русским войскам на северо-западном фронте, незадолго до победы в Августовском сражении. Это чудесное событие произошло на второй месяц войны, получило широкую огласку в церковной и светской печати и вызвало большое воодушевление в войсках и в тылу.

Сюжет явления Божией Матери солдатам лег в основу сюжета иконы. В разных губерниях России было создано немало икон с изображением указанного явления Пресвятой Богородицы. Написание большинства икон относится к 1915–1916 годам.

В храме села Тыловыл-Пельга хранится уникальный экземпляр иконы, написанный в Сарапульском женском монастыре (в наши дни монастырь возрождается). О чудесном явлении под городом Августовом стало известно по всей империи.

Резное распятие с Божией Матерью и Иоанном Богословом, Успенский женский монастырь села Перевозное Воткинского района

Резное распятие с Божией Матерью и Иоанном Богословом. Фото: Олег Лунин, пресс-служба Ижевской епархии

Распятие хоть и не является иконой Божией Матери, но фигура Божией Матери включена в композицию сцены распятия. К тому же хранящаяся в Перевозном святыня – одна из самых известных и почитаемых в Удмуртии.

Согласно преданию резные иконы были сделаны в Перми по заказу одного купца. По неизвестным причинам купец отказался от заказа. Тогда мастер, искусно вырезавший композицию Голгофы, обвязал свои иконы полотном и пустил по Каме. Рыбаки села Паздеры приняли плывущие по реке иконы за бревна и пытались оттолкнуть их от своих лодок. Однако Святые Иконы раз за разом подплывали к ним «против водички». Так продолжалось несколько дней.

Однажды в полночь рыбаки, возвращавшиеся с уловом, услышали плач со стороны реки. Они оглянулись и увидели, что от бревен исходит сияние в виде столпа, уходящего в небо. Когда иконы доставали из воды, люди увидели, что они совершенно сухие и что от них исходит сияние. Поэтому их и назвали Живыми, а впоследствии – Старыми из-за давности появления их в селе.

Иконы были перенесены в ближайшую часовню. После закрытия храма в Паздерах их перенесли в ближайший действующий храм в селе Перевозное. В 1983 году само село Паздеры было ликвидировано. Сейчас на месте села выстроен Тихвинский мужской монастырь, а святыни, некогда принадлежавшие Паздерам, продолжают храниться в Перевозном.

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