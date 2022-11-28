Главные новости Ижевска на утро 28 ноября 2022 года: рекордные для ноября снеговые осадки и монумент АРК «Рысь»

Сугробы не станут причиной для грусти Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 28 ноября, понедельник. По сообщениям синоптиков, сегодня жителей столицы Удмуртии ожидает пасмурная погода и небольшой снег, столбик термометра поднимется не выше -10 °С.

Начните этот день с новостей за последние сутки.

В окрестностях Ижевска зафиксирован рекордный для конца ноября уровень снега

Ижевск несколько дней борется с последствиями снегопадов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Выросшие к концу ноября сугробы и образовавшиеся на дорогах заносы за последние дни стали одним из главных предметов обсуждения среди жителей Ижевска. Но оказывается уровень снега стал не просто высоким, а рекордно высоким.В окрестностях Ижевска сугробы уже достигли высоты 36 см.

Почти 1,2 млн рублей похитили мошенники у женщины в декрете из Ижевска

женщина оформила два кредита Фото: Амир Закиров

37-летняя жительница Ижевска стала жертвой мошенничества. Неизвестные позвонили потерпевшей через мессенджер и убедили, что являются сотрудниками банка. Они сказали молодой маме, что на ее имя пытались оформить кредит и она поверила им. Девушка установила на телефоне программу программу удаленного доступа, с помощью которой злоумышленники получили доступ к ее приложениям.

В Ижевске открыли монумент артиллерийскому радиолокационному комплексу «Рысь»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В столице Удмуртии установили монумент артиллерийскому радиолокационному комплексу (АРК) «Рысь». Монумент установили по инициативе Ижевского электромеханического завода «Купол», который с 1983 по 1991 год занимался изготовлением АРК.

Куда жителям Удмуртии обращаться с жалобами на снег на дорогах?

Республика уже неделю борется с последствиями снегопадов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За последнюю неделю в Удмуртии прошло 2 мощных снегопада, с последствиями которых столкнулся каждый житель республики. Выросшие до рекордно больших размеров сугробы стали одной из самых обсуждаемых тем. Но что же делать, если вас не устраивает качество уборки снега или даже ее отсутствие на дорогах? Есть три организации, в которые вы можете обратиться.

Около 6 млрд рублей инвестиций планируют привлечь в экономику Сарапула

Динамика в Экономике Сарапула позволит привлечь примерно 6 млрд рублей инвестиций к 2025 году. Кроме того планируется создать около 5 тысяч новых рабочих мест. Подробности в нашем материале.

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