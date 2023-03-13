Главные новости Ижевска на утро 13 марта: локализация утечки воды на улице Ленина и пропавший подросток

Актуальные новости за выходные Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 13 марта, понедельник. Пора настраиваться на рабочий лад! Пока вы приводите себя в порядок и строите планы на день, мы расскажем о самых важных новостях и событиях произошедших в Удмуртии за выходные.

По факту падения снега с крыши на трехлетнюю девочку возбуждено уголовное дело

Девочку эвакуировали в Ижевск. Фото: прокуратура Удмуртии

После падения снега с крыши на трехлетнюю девочку следователи Можги возбудили уголовное дело. Ребенка из города эвакуировали в РДКБ в Ижевске. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опросили очевидцев. Возбуждено уголовное дело.

Утечка на водопроводе на улице Ленина в Ижевске локализована

Ремонт завершат 13 марта. Фото: пресс-служба «Ижводоканала»

На улице Ленина локализовали повреждение сетей, из-за которого затопило улицу Ленина. Рабочие готовят площадку – проведут раскопки участка. Планируется приступить к капремонту водопровода и устранить последствия излива воды на дорогу. Все работы планируется завершить 13 марта.

Брак жительницы Удмуртии с иностранцем признали недействительным

Супруги даже не жили вместе Фото: Архив КП

В Глазове аннулировали брак местной жительницы и иностранца. Супруги не жили вместе ни до, ни после заключения брака. Цели создать семью молодые люди не преследовали. Гражданин другой страны вступил в брак, чтобы упростить получение гражданства. Подробности в нашем материале.

Мужчину из Ижевска осудили за ложное сообщение о террористическом акте

Срок условный. Фото: Марченко И.

В Ижевске за ложное сообщение об акте терроризма осудили мужчину. Хулиган позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и сказал, что в городе скоро произойдет террористический акт. Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Подробности читайте в нашем материале.

Девочку-подростка 2005 года рождения ищут в Ижевске

В Ижевске с 11 марта разыскивают Скокову Светлану 2005 года рождения. Девочка ушла из дома с улицы Ухтомского в неизвестном направлении и не возвращалась.

Приметы: рост 160 см. Одета в синюю шапку, черную куртку, голубые джинсы, бордовые кроссовки. С собой взяла черную сумку.

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