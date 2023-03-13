Пленка, агроволокно, стекло, поликарбонат: выбираем надежное и выгодное покрытие для теплицы

От того, насколько правильные условия созданы в теплице, зависит урожай. Фото: fermtep.ru.

Ну какой же огород без теплицы! Причем на участках Удмуртии эти строения отличаются большим разнообразием как по форме и материалу самой конструкции, так и по ее покрытию. Одни предпочитают традиционную пленку ПВХ, другие – поликарбонат, третьи – агроволокно или стекло. Что выгоднее и долговечнее? Давайте разбираться!

О требованиях к укрывному материалу

У каждого материала свой набор качеств, которые в одних условиях становятся весомым плюсом, а в других – существенным недостатком. Какие характеристики важны для теплиц?

Во-первых, прочность. И это относится как к механическим нагрузкам, так и к погодным условиям.

Во-вторых, светопроницаемость, степень рассеивания света и защита от ультрафиолета.

В-третьих, теплоизолирующие свойства. Материал должен обеспечивать поддержание нужного температурного режима.

В-четвертых, эксплуатационные характеристики. Речь идет о ремонтопригодности, уходе за поверхностью и устойчивости к появлению плесени.

Стекло

Дорогое, тяжелое и хрупкое сооружение. В числе плюсов стекла можно отметить высокую светопроницаемость (запылившиеся стекла достаточно просто помыть из шланга) и ремонтопригодность (сломанный элемент достаточно легко поменять на новый).

Недостатки:

значительный вес (для стекол требуется прочный каркас и фундамент);

хрупкость;

дороговизна;

не рассеивает свет (освещение теплицы неравномерно, нижняя часть остается в тени).

Фото: предоставлено партнером

Пленка

Гладкая пленка состоит из одного или двух слоев. Вторая – более прочная, но ее светопропускная способность хуже. Армированная пленка (между двумя слоями находится армирующая сетка) более прочная и стойкая к механическим повреждениям, но опять же хуже пропускает свет.

В числе преимуществ этого материала эксперты отмечают невысокую стоимость, высокую светопропускаемость (до 90% солнечного света) и небольшой вес (в среднем 0,19 кг/м2).

Недостатки:

быстрое старение;

на зиму ее придется снимать;

потеря прозрачности и светопропускаемости;

образование конденсата способствует образованию плесени;

тепло в теплице держится недолго;

не переносит механические нагрузки.

Сотовый поликарбонат

Самый популярный материал для теплиц среди садоводов и огородников. И это заслуженно, если, конечно, выбрать качественный поликарбонат. В списке преимуществ материала:

доступная стоимость;

отличные теплоизолирующие свойства, позволяющие экономить на обогреве теплицы;

хорошая прочность листов;

высокая светопроницаемость (84%);

продолжительный срок службы (более 10 лет);

создает идеальный микроклимат в теплице;

надежная защита от УФ-лучей;

гибкий, что позволяет ему, в отличие от стекла, принимать форму теплицы.

В числе недостатков, по словам экспертов, всего один пункт, и он касается только некачественного материала, который со временем мутнеет и хуже пропускает свет.

Фото: предоставлено партнером

Агроволокно

Изготавливается из полимерных волокон. Для теплиц подходит плотность 30-60 г/м2. В числе плюсов: способность пропускать воздух и влагу, рассеянное освещение и защита от ультрафиолета, простой монтаж, невысокая стоимость.

Недостатки: низкая теплоизоляция (от заморозков этот материал растения не спасет).

Что в итоге?

Безусловно, у каждого материала есть свои почитатели, но все больше тех, кто отдает предпочтение поликарбонату. Покупка этого покрытия более выгодна.

Главное – приобрести качественный материал от проверенного производителя. В Ижевске настоящий поликарбонат с защитой от ультрафиолета и долгим сроком службы – более 15 лет – можно найти в офисе официального представителя завода «Кинпласт» в Ижевске.

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Кроме этого, можно скооперироваться с соседями по садоводству или с друзьями и заказать поликарбонат, например, на 3-4 теплицы сразу. В этом случае вам будет предоставлена скидка за оптовую покупку.

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Фото: предоставлено партнером

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