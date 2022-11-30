Главные новости Ижевска на утро 30 ноября: строительство спуска в Березовой роще и отключение светофоров

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро. Фото: Мария Бакланова

Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможны осадки в виде снега. Температура воздуха днем -7…-9 °С. Ветер западный 2-7 м/с. На дорогах сохраняется гололедица!

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Возобновили строительство спуска в Березовой роще в Ижевске

Рабочие подготовили площадку для лестницы. Фото: Мария Бакланова

В Ижевске возобновили строительство спуска к речке Карлутке в Березовой роще. Рабочие подготовили площадку для лестницы и установили арматурные каркасы и деревянную опалубку.

Трамваи встали из-за отключенных светофоров в Ижевске

29 ноября в Ижевске не работали светофоры. Фото: Мария Бакланова

29 ноября жуткие пробки образовались сразу на трех перекрестках в Ижевске: по улице Пушкинской с улицей Кирова, с улицей Майской и с Северным переулком.

Мужчина из Удмуртии избивал двух несовершеннолетних детей своей сожительницы

41-летнего жителя удмуртского села Селты подозревают в систематическом избиении двух несовершеннолетних. С декабря 2021 года по 25 ноября 2022 года мужчина избивал 13-летнего сына и 15-летнюю дочь сожительницы.

Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуры вице-премьеров

29 ноября депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуры вице-премьеров.

В составе кабинета министров без изменений. Свои посты сохранили Константин Сунцов, Эльвира Пинчук, Ольга Абрамова, Роман Ефимов, Татьяна Чуракова, Ильяс Ханнанов и Вера Сухих. https://www.izh.kp.ru/online/news/5032960/

Госсовет согласовал кандидатуру Ярослава Семенова на пост премьер-министра Удмуртии

Ярослав Семенов. Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

29 ноября депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуру Ярослава Семенова на пост председателя правительства региона.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов внес его кандидатуру для согласования. Представляя Семенова, он сказал: «Пять лет назад у меня были разные мысли о том, кто же возглавит правительство. Сейчас я не представляю, кого бы я еще мог видеть рядом с собой».

Идеи классного отдыха в дни новогодних каникул

Совсем скоро в школах начнутся новогодние каникулы, а это значит, что родители уже обсуждают в чатах, куда бы им свозить детей, чтобы они отдохнули. «Комсомолка» собрала для вас подборку с местами для отдыха школьников.

Новый пешеходный переход появится в Ижевске

Нерегулируемый пешеходный переход появится недалеко от новой школы по улице Берша в Ижевске. На время работ установят предупреждающие знаки

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