Последние новости Ижевска на утро 2 декабря: переназначение министров, перебои с электричеством и ледовый городок в стиле русских сказок

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро пятницы, 2 декабря Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 2 декабря. В Ижевске резко похолодает: до -16 °C днем и до -26 °С к ночи.

Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Сказочный городок

Стала известна тематика ледового городка на Центральной площади Ижевска. Это будут русские сказки, а именно остров Буян со всем сказочным населением.

В этом году отказались от фейерверков и дополнительной иллюминации города Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Изменения в правительстве и избиркоме

14 членов правительства переназначил глава Удмуртии 1 декабря. Кроме того, он назначил министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Удмуртии Ришата Ибрагимова.Также Александр Бречалов утвердил кандидатуры 7 новых представителей в состав Центральной избирательной комиссии Удмуртии.

Обновленная эспланада

1 декабря ижевчане обнаружили, что забор вокруг эспланады Центральной площади исчез – ремонт закончен, показываем, как все выглядит сейчас.

Так выглядит эспланада сейчас Фото: Мария Бакланова

Перебои с электричеством

Ранним утром 1 декабря жители некоторых домов в Индустриальном и Устиновском районах Ижевска пожаловались на отключение электричества. На Воткинском шоссе не работали фонари, а возле ТЦ «Италмас» и на перекрестке улиц 10 лет Октября и 40 лет Победы.

Массовое ДТП

На улице Новоажимова в Ижевске произошло ДТП с участием трех авто, два человека получили травмы. Авария произошла из-за того, что один водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Водитель Renault Logan не справился с управлением Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Золотой микрофон

Золотой микрофон премии «Радиомания» вручили команде радио «Адам» за проект «Промо-остановка». Она одержала победу в номинации «Продвижение, внеэфирный проект».

Ангельские крылья

В зоопарке Удмуртии вновь неожиданное пополнение – два молодых лебедя. Птицы появились на свет в природе, но из-за врожденной деформации крыльев («ангельские крылья») не смогли улететь в теплые края, потому их забрали в зоопарк.

Молодые шипуны. Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Прививки в ТЦ

В Ижевске вновь работают мобильные пункты вакцинации от ковида и гриппа. До 3 декабря привиться можно будет сразу в трех ТЦ.

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