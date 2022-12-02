Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные 3-4 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

Похолодание в Ижевске достигнет своего пика сегодняшней ночью: с пятницы, 2 декабря, на субботу, 3 декабря. Об этом говорят прогнозы Росгидрометцентра и сервиса Яндекс.Погода. Столбик термометра опустится до -26 °С. После этого температура начнет медленно повышаться, но суббота все равно станет самым холодным днем уходящей недели.

Теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 3 декабря, температура воздуха, по данным Росгидрометцентра, ожидается около -19 °С. Яндекс обещает до -21 °С. Днем в столице Удмуртии будет ясно, осадков не предвидится. Ночью температура упадет до -24 °С. В течение суток будет сохраняться северо-западный ветер со скоростью 2-3 м/с.

В воскресенье, 4 декабря, Росгидрометцентр и онлайн-сервисы погоды прогнозируют сплошную облачность и небольшой снег. Днем столбик термометра, по данным Росгидрометцентра, достигнет -14 °С, а по данным Яндекса, -18 °С. Ночь станет теплее предыдущей – до -18 °С. Ветер останется северо-западным и довольно слабым – около 3 м/с.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели будет ясно и до -12 °С. Потепление продолжится.

Напомним, этот декабрь в целом ожидается довольно холодным.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».