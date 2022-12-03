«Они считали, что лазером их варикоз уже не вылечить»: хирург-флеболог рассказал четыре истории о пациентах, которым удалось помочь без операции

Фото: клиника лечения варикозной болезни «Файбер Клиник»

Варикозное расширение вен – патология, которая всегда у всех на слуху и всегда остается окутанной слухами. Кто-то живет с этим недугом годами, считая, что сделать ничего нельзя, и пытается решить проблему при помощи таблеток и гелей. Кто-то боится операции и не обращается за медицинской помощью, даже если вены сильно беспокоят. Однако на самом деле современные методики позволяют обрести легкую походку даже людям с хроническими проблемами.

О том, почему не стоит бояться эндовазальной лазерной коагуляции вен (ЭВЛК), рассказал старший хирург-флеболог ижевской клиники лечения варикозной болезни «Файбер Клиник» Артем Крекнин.

«Мне уже не поможет»

Самым главным заблуждением является то, что лазерная коагуляция – это средство достижения эстетического эффекта, и с серьезной степенью варикозного расширения вен оно не справится.

«К сожалению, многие пациенты считают, что лазер – это «только сеточку убрать», но когда речь о крупных венах, то альтернативы скальпелю нет. А так как на полноценную операцию готовы далеко не все, люди предпочитают жить с проблемой. Ну жили 20 лет и дальше будем…», – говорит эксперт.

Однако рано или поздно варикоз заставляет большинство пациентов обратиться за помощью. По словам врача, это обычно происходит в возрасте 35-55 лет. И размер варикозных узлов здесь не самый главный критерий. В течение 10 лет визуально они могут не меняться, но ощущения человека в какой-то момент превращаются из терпимых в невыносимые. К сожалению, многие пациенты решаются обратиться к флебологу лишь тогда, когда к середине дня одну ногу или обе начинает буквально разрывать от отека. Конечность краснеет, в области расширенной вены появляется боль, мучают судороги.

В клинике используется современное оборудование. Фото: клиника лечения варикозной болезни «Файбер Клиник»

«Это основная история. Мы таких пациентов принимаем, лечим их варикоз лазером, без разрезов, и они понимают, что все опасения были напрасны. Недавно была пациентка с очень крупным варикозом на обеих ногах. Она пришла на консультацию и честно призналась, что «не хочет ложиться под нож», хотя умом понимает, что консервативные методы перед ее проблемой давно уже бессильны. А после процедуры человек просто не мог поверить, что сразу можно встать и идти без долгого периода восстановления, заживающих швов, достаточно длительного болевого синдрома. И нам очень хочется донести до наших пациентов, что на сегодняшний день лазер – это не чудо, а золотой стандарт лечения варикозной болезни. 99% случаев крупного варикоза успешно поддается лечению при помощи эндовазальной лазерной коагуляции», – объясняет Артем Крекнин.

В раннем периоде – примерно до трех недель – после процедуры назначается компрессионный трикотаж. «Верхней возрастной границы для ЭВЛК нет. Самой старшей нашей пациентке было 83 года, и это далеко не единичный случай. На первичном приеме я понимаю, насколько эта процедура нужна возрастному пациенту и сопряжена ли с возможными рисками. Главный критерий состоит в том, действительно ли мы поможем этому человеку, устранив варикоз, или просто сделаем так, что у него не будет варикоза» , – говорит врач.

Экстренный случай

Обращаются в «Файбер Клиник» и за экстренной помощью – в среднем подобное происходит 3-5 раз в месяц.

«Бывает, что человек приходит уже с тромбофлебитом, то есть на фоне нарушения оттока крови в его подкожных венах сформировались тромбы. Но даже при остром тромбозе мы можем использовать лазерную коагуляцию. В этом случае мы закрываем ствол вены вместе с тромбом. Только если тромб занимает поверхностную вену на всем своем протяжении – а такие случаи бывают, – мы вынуждены перенаправлять пациентов на экстренную флебэктомию, так как тромб попросту мешает ввести внутрь вены световод». Чаще всего причиной отказа в лазерном лечении в подобных случаях является несвоевременное обращение за медицинской помощью», – рассказывает Артем Крекнин.

Специалисты имеют большой опыт лечения венозных патологий. Фото: клиника лечения варикозной болезни «Файбер Клиник»

«Сама по себе опасность тромбоза варикозных вен заключается в том, что тромб в острой фазе может выйти из поверхностной в глубокую вену и начать флотировать – то есть его незакрепленная часть будет колыхаться в просвете сосуда под действием тока крови. Если она оторвется и попадет в легочную артерию, исход может быть для пациента фатальным. Однако если вену с тромбом вовремя «заварить» при помощи лазера, такой угрозы уже не будет, а примерно через полгода на этом месте останется лишь участок соединительной ткани, тогда как венозный кровоток постепенно нормализуется».

Может ли варикоз начаться в 20 лет

Несмотря на то, что лечение варикоза – это вопрос качества жизни, эстетику также не стоит сбрасывать со счетов.

«К нам приходят совсем молодые девушки – от 18 лет. Варикозное расширение вен – это наследственное заболевание, и оно может проявиться даже в таком возрасте. Кстати, чаще всего пациенток такого возраста приводят их родители, которые ранее также успешно у нас пролечились и поняли, что с решением проблемы лучше не затягивать», – говорит Артем Крекнин.

У молодежи о сформированных узлах еще речи не идет. «Сеточку» или «звездочки» убирают чаще всего не путем лазерной коагуляции, а при помощи склеротерапии – с использованием специального препарата, который «склеивает» вену. Но все зависит от индивидуальных показаний.

Специалисты клиники заботятся о комфорте пациента. Фото: клиника лечения варикозной болезни «Файбер Клиник»

Что важно, буквально сразу же после лазерной манипуляции и склеротерапии можно возвращаться к привычной жизни, ходить на работу и даже в спортзал.

«У нас были случаи, когда пациент возвращался в офис уже через два часа после ЭВЛК. Конечно, если работа связана с физическими нагрузками, мы не рекомендуем так делать. Но ходить можно и нужно сразу. После процедуры все наши пациенты поднимаются и 15-20 минут гуляют по клинике, а затем еще столько же – по улице. Если никаких жалоб нет, пациент уходит домой через 30 минут после процедуры, предварительно записавшись на следующий прием-осмотр. Всего в течение 6 месяцев мы приглашаем пациентов на несколько контрольных осмотров по индивидуальному графику», – объясняет эксперт.

Почему появляются трофические язвы

Одни из самых серьезных случаев варикоза связаны с появлением трофических язв. Когда кровь годами плохо оттекает от конечности, постепенно мы получаем картину трофических изменений кожи голени, самым сложным примером которых является венозная трофическая язва. Чаще всего язвы образуются в нижней части голени. И они не зарастают, пока сохраняется первопричина – венозная патология.

«Такие пациенты у нас тоже есть, и их не так уж мало. Несмотря на плачевность картины, в большинстве случаев мы можем им помочь. Проводя лазерную коагуляцию, мы улучшаем отток крови из пораженной зоны – кровь уже не застаивается в больной вене, а двигается по здоровым. А язва через 1,5-2 месяца может закрыться», – объясняет Артем Крекнин.

Врач демонстрирует световод, при помощи которого проводится лазерная процедура. Фото: клиника лечения варикозной болезни «Файбер Клиник»

Точно ли болезнь не вернется?

Многие не решаются на процедуру, опасаясь, что через некоторое время «все вернется». Здесь нужно понимать, что обработанная лазером вена не может снова расшириться, так как она попросту исчезает. Но не начнется ли патологический процесс в соседних венах после того, как они возьмут на себя дополнительную нагрузку? Как поясняет специалист, такое влияние исключено по двум причинам. Во-первых, соседние вены и раньше несли эту нагрузку, просто к ней добавлялся застой крови в пораженной вене. Во-вторых, объем крови, циркулирующий по подкожным венам, не является критически большим – это всего около 10%, остальная кровь в конечностях двигается по глубоким венам.

И все же если у человека есть генетическая предрасположенность, вероятность варикоза на других венах сохраняется в 15-20% случаев. Но это не значит, что лечение неэффективно, и уж точно это не должно являться причиной отказа от устранения уже проявившегося варикоза.

Что касается консервативных средств, то они применимы, если у пациента есть какие-то противопоказания либо он наотрез отказывается от процедуры. При этом нужно понимать, что и компрессионные чулки, и препараты-венотоники – это не методы лечения или профилактики, это методы, позволяющие уменьшить проявления хронической венозной недостаточности, но не вылечить варикоз.

В семейной обстановке

«Файбер Клиник» – это семейная клиника с максимально индивидуальным подходом. Специалисты имеют обширный опыт, а хирург сам проводит первичной прием и делает УЗИ, что позволяет избежать ошибок, возникающих в том случае, когда диагностику проводит один врач, а лечение – другой.

В клинике к каждому пациенту подходят индивидуально. Фото: клиника лечения варикозной болезни «Файбер Клиник»

Старший хирург-флеболог Артем Крекнин окончил Ижевскую государственную медицинскую академию в 2013 году. В течение 9 лет активной хирургической практики освоил современные методы лечения варикозной болезни и провел уже более 2000 процедур ЭВЛК и более 4000 склеротерапий.

Софья Крекнина – терапевт с девятилетним опытом работы. Она осматривает и консультирует всех пациентов перед процедурами.

Сотрудники не являются совместителями в других клиниках, поэтому пациент может быть уверен, что на каждом приеме будет попадать к одному и тому же врачу. Все манипуляции назначаются строго по показаниям, есть возможность оформить больничный лист.

В «Файбер Клиник» самое современное лазерное и ультразвуковое оборудование, позволяющее проводить лечение эффективно и безболезненно. В манипуляционном кабинете всегда играет музыка, а дружелюбный персонал всегда рад предложить пациенту чашку чая или кофе.

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