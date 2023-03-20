Бесплатный ремонт: В Ижевске можно сэкономить на отделке 400 тысяч рублей

Первые ощущения, когда переходишь порог уже собственной квартиры – бесценны, но еще лучше наблюдать, как голые серые стены преображаются с каждым днем. Рассказываем, как можно сэкономить 400 тысяч рублей и получить качественную отделку квартиры в подарок.

Ремонт в подарок

Приобрести квартиру в ипотеку – серьезный и малоприятный шаг, на выплату которого может потребоваться больше 10 лет. Добавит радости в процесс приобретения собственного гнездышка в жилом комплексе «Богатыри» выгодное предложение от застройщика. Так, например, молодая семейная пара может приобрести квартиру «1+» с совмещенной кухней-гостиной с шикарными панорамными окнами, из которых можно любоваться на красоты микрорайона.

Планировка такой квартиры очень схожа с двухкомнатной: сюда входит отдельная спальня и кухня – гостиная с чистовой отделкой по цене 3,4 миллиона. В рамках акции от девелопера «Развитие» новая квартира с ремонтом обойдется вам в 3 миллиона рублей, а 400 тысяч можно либо сэкономить, либо приобрести на эти деньги всю необходимую мебель.

Как это работает? Зачастую на то, чтобы закупить в каждую комнату все необходимое новоселы оформляют потребительский кредит по ставке от 15% и выше. Если включить эти расходы в сумму ипотеки, то можно существенно сэкономить, ведь при выборе программы застройщика «Развитие» можно выйти на ставку от 4,5% если квартиру приобретает семья с детьми.

Если говорить об отделке, то ее качество вас порадует. Застройщик серьезно подходит к выбору материала, так что вы останетесь довольными и займетесь лишь обустройством быта.

Квартира «1+» с совмещенной кухней-гостиной стоит 3 400 000, но девелопер «Развитие» сможет предложить вам такое жилье с отделкой за 2 990 000 рублей до 31 марта. К тому же, если у Вас нет первоначального взноса застройщик поможет Вам решить этот вопрос.

Забота о жильцах

Разве это не мечта – жить в тихом и спокойном районе города, подальше от суеты, но при этом иметь возможность быстро доехать до центра. Микрорайон «Богатыри» располагается всего в 500 м от Воткинского шоссе, а время поездки на машине до Центральной площади займет чуть больше 20 минут.

Оценить красоты нового микрорайона можно практически с первой минуты пребывания здесь: уникальные фасады домов, уютные квартиры с огромными панорамными окнами. Но «Богатыри» славятся не только этим. Здесь есть вся необходимая молодым семьям инфраструктура: детский сад и школа, которые находятся в шаговой доступности от дома. В этом году также появится еще один «дом знаний», куда смогут принять 1100 учеников! Также построена и уже работает новая амбулатория, а для любителей спорта и здорового образа жизни скоро появится второй стадион.

Ну и, конечно, изюминка любимое место всех жильцов микрорайона, буквально точка притяжения горожан в микрорайоне – свой собственный пруд площадью в 1,5 гектара. Уже в ближайшее время планируется его обустройство. Летним вечером здесь можно прокатиться в лодке в романтической атмосфере или же неторопливо пройтись вдоль водоема по пешеходным дорожкам.

Для маленьких непосед есть обустроенные детские и спортивные площадки со специальным покрытием. Ну а для семейного отдыха можно отправиться в парк на пикник или простую прогулку. Для фанатов спорта тоже есть свои площадки, которые находятся за пределами двора, опять же для того, чтобы не нарушать тишину и спокойствие микрорайона.Отметим, что все дома в жилом комплексе в 5, 7 и 9 этажей, что является несомненным преимущественном перед высотными зданиями. Это позволяет сохранить в доме камерность и уют из-за отсутствия большого количества соседей.

Еще одно главное преимущество домов в этом районе – отсутствие ступенек при входе. Благодаря этому внутрь здания могут войти как мамочки с колясками, так и маломобильные граждане. Для того, чтобы путь до квартиры не стал испытанием, в доме есть просторный и бесшумный лифт. Не менее важным аспектом является транспортная развязка - остановка общественного транспорта располагается рядом с жилым комплексом.

Так что приобретая квартиру у девелопера «Развитие», вы получите не только жилье с качественной отделкой, но и возможность сэкономить на ремонте семейного гнездышка и потратить эти средства на покупку мебели, бытовой техники и всего необходимого для новой квартиры. Внимание! Уникальное предложение действует только до 31 марта 2023 года и включает в себя:

– отсутствие первого взноса по ипотеке

– рассрочку с первым взносом 0%

– отсрочка первого взноса до 90 дней

Дополнительную информацию о домах и квартирах можно узнать на сайте компании «Развитие» 570-570.ru. Записаться на просмотр квартир можно на сайте или по телефону: (3412) 570-570. ВКонтакте: vk.com/razvitie_bogatiry.

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