Последние новости Ижевска на утро 20 марта: снос опасного барака на улице Ленина и итоги ямочного ремонта

Ожидается теплая погода Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 20 марта. Ожидается теплая погода. А начнем этот день мы с утреннего обзора новостей.

Снос сгоревшего барака

На улице Ленина снесли барак, который горел четыре раза. Ранее на постройку обращали внимание в Общероссийском народном фронте и говорили, что его необходимо убрать.

Ямочный ремонт

В Ижевске с весной растаяли дороги. Их ремонтируют с помощью литого асфальтобетона. Глава города Олег Бекмеметьев отчитался об итогах первой недели, когда применяют технологию.

Фестиваль граффити

В Ижевске пройдет фестиваль граффити «Герои Удмуртии». Уже начался прием заявок.

Приземление самолета в Махачкале вместо Сочи

Самолет Ижевск – Сочи из-за погоды был вынужден сесть в аэропорту Махачкалы.

Проверка следователей из-за протекающих крыш

Следователи проведут проверки из-за жалоб на протекающие крыши. Речь идет о домах на Татьяны Барамзиной в Ижевске и улице Победы в Воткинске.

Снизили грузоподъемность переправы через Каму

Из-за погоды на ледовой переправе через Каму снизили грузоподъемность до 6 тонн. Речь идет о направлении Борок – Сарапул.

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