Последние новости Ижевска на утро 20 марта: снос опасного барака на улице Ленина и итоги ямочного ремонта

Ожидается теплая погода
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 20 марта. Ожидается теплая погода. А начнем этот день мы с утреннего обзора новостей.
Снос сгоревшего барака
На улице Ленина снесли барак, который горел четыре раза. Ранее на постройку обращали внимание в Общероссийском народном фронте и говорили, что его необходимо убрать.
Ямочный ремонт
В Ижевске с весной растаяли дороги. Их ремонтируют с помощью литого асфальтобетона. Глава города Олег Бекмеметьев отчитался об итогах первой недели, когда применяют технологию.
Фестиваль граффити
В Ижевске пройдет фестиваль граффити «Герои Удмуртии». Уже начался прием заявок.
Приземление самолета в Махачкале вместо Сочи
Самолет Ижевск – Сочи из-за погоды был вынужден сесть в аэропорту Махачкалы.
Проверка следователей из-за протекающих крыш
Следователи проведут проверки из-за жалоб на протекающие крыши. Речь идет о домах на Татьяны Барамзиной в Ижевске и улице Победы в Воткинске.
Снизили грузоподъемность переправы через Каму
Из-за погоды на ледовой переправе через Каму снизили грузоподъемность до 6 тонн. Речь идет о направлении Борок – Сарапул.
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