Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

Последняя неделя марта в столице Удмуртии будет несколько прохладнее, чем в прошлые дни. До дневного минуса скорее всего не дойдет, а вот ночью столбик термометра снова начнет опускаться ниже нуля. Впрочем, это ненадолго. К выходным теплая погода вернется. Но вот солнца на этой неделе скорее всего ждать не придется.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 27 марта, еще довольно тепло, и ночь тоже не будет холодной – около +4°С.

А вот со вторника, 28 марта, по данным Росгидрометцентра, в Ижевске начнет холодать. Будет облачно и дождливо. Температура воздуха днем не превысит +6°С, а к ночи упадет до -3°С. По данным Яндекс.Погоды, день окажется на 1-3 градуса прохладнее. Западный ветер изменится в конце дня на северный, его скорость составит 3-4 м/с.

В среду, 29 марта, Росгидрометцентр обещает в Ижевске пасмурную погоду без осадков и до +3°С, Яндекс – 0.. +2°С и облачность с прояснениями. Ночью ожидается около -2°С. Утром подует северо-восточный ветер со скоростью 4 м/с, ночью он изменится на восточный, сохранив прежнюю скорость.

30 марта, в четверг, в столице Удмуртии установится сухая, облачная погода. Температура воздуха начнет плавно повышаться. Днем будет до +7°С. Ночью – около +2.. +3°С. В течение суток сохранится юго-восточный ветер со скоростью порядка 5-6 м/с.

В пятницу, 31 марта, снова вероятен небольшой дождь. Днем, по данным Росгидрометцентра, потеплеет до +8°С, по данным Яндекса – все так же будет около +5.. +6°С. Ночью столбик термометра окажется в пределах отметок +4.. +6°С. Юго-восточный ветер сменится на южный, его скорость будет сохраняться стабильно около 5 м/с.

В субботу, 1 апреля, Росгидрометцентр обещает точь-в-точь такую же погоду, что и в пятницу, только с юго-западным ветром до 6 м/с. По данным Яндекса, утром возможен дождь со снегом, а днем термометр покажет около +6.. +7 °С. Ночью ожидается +2.. +4°С. Ветер в вечернее время сменится на южный и сбросит скорость с 6 до 2 м/с.

В воскресенье, 2 апреля, в Ижевске снова будет облачно и без осадков. Днем синоптики обещают до +9°С, ночью – до +3°С. Ветер будет восточным, но может меняться на юго-восточный и северо-восточный, его скорость составит около 3 м/с.

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